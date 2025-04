Ayuntamiento de San Diego aprueba contrato del Cuartel H como lugar de ‘Sueño Seguro’

The San Diego City Council Tuesday approved a contract with nonprofit Jewish Family Service of San Diego to continue running the city's Safe Parking Program, including the new H Barracks site.

El cuartel, cerca del aeropuerto internacional de San Diego, tiene previsto disponer de 190 plazas para los usuarios del programa.

"Las personas y familias atendidas a través del Programa de Estacionamiento Seguro son nuestros vecinos, y muchos están experimentando la falta de vivienda por primera vez - que necesitan sólo un poco de ayuda para volver sobre sus pies", dijo el alcalde Todd Gloria. Programas como Safe Parking nos dan la oportunidad de intervenir a tiempo y poner a la gente en el camino de vuelta a la vivienda, y con el sitio H Barracks, vamos a ser capaces de ayudar a cientos de San Dieguinos más que luchan.

"Doy las gracias a Jewish Family Service por dar continuamente un paso adelante para asociarse con la ciudad en este programa extremadamente exitoso".

El programa cuenta ya con 200 plazas, por lo que la medida del martes casi duplica el número de espacios donde las personas pueden legalmente estacionarse y dormir mientras trabajan para salir de la indigencia. El Cuartel H también incluye espacio para vehículos recreativos.

"El Programa de Aparcamiento Seguro atiende tradicionalmente a una población diferente de la que vemos a menudo en nuestros refugios o en nuestro Programa de Dormir Seguro", dijo Sarah Jarman, directora del Departamento de Estrategias y Soluciones para los Sin Techo de la ciudad. "Sabemos por el último recuento puntual que la necesidad aquí ha crecido y no sólo de coches, sino también de vehículos de gran tamaño. Invertir en múltiples tipos de opciones de alojamiento es clave para atender a las personas allí donde están".

Se necesita un contrato separado entre la ciudad y JFS para el sitio de estacionamiento seguro ubicado fuera de la Avenida Balboa en el campus administrativo de Jewish Family Service.

Según la ciudad, los participantes trabajan con gestores de casos para establecer objetivos individuales de vivienda.

"El Programa de Aparcamiento Seguro es un poderoso ejemplo de lo que podemos conseguir mediante la colaboración", declaró Dana Toppel, Directora General entrante de JFS. "Estamos profundamente agradecidos a la ciudad de San Diego por su continua colaboración y apoyo, que nos permite ofrecer un espacio seguro y digno a las personas y familias que viven sin hogar".

"Juntos, estamos ofreciendo no sólo un lugar donde aparcar, sino un camino hacia la estabilidad, la esperanza y un futuro mejor".

El Cuartel H fue anteriormente un cuartel militar, pero los edificios en ruinas fueron derribados a principios de este año. La zona es el futuro lugar donde se construirá una planta de tratamiento de aguas de San Diego Pure Water. Este mes se ha terminado de pavimentar el lugar y se han añadido remolques de oficinas móviles para el personal del programa, y en breve se terminarán las obras eléctricas y las mejoras del alumbrado.

El centro podría estar abierto hasta 2029. La ciudad tiene cuatro opciones de un año para renovar el acuerdo, antes de que las instalaciones de Pure Water empiecen a funcionar.

San Diego espera abrir las instalaciones en mayo.