El Ayuntamiento tomará una decisión final sobre el presupuesto para el año fiscal 2026

El Ayuntamiento de San Diego tomará una decisión final el martes sobre el presupuesto propuesto por el alcalde Todd Gloria para el año fiscal 2026, que probablemente conllevará importantes recortes en servicios.

El presupuesto propuesto por Gloria tuvo una fría recepción el mes pasado cuando se presentó al ayuntamiento. Tras una revisión del presupuesto, Gloria restableció algunos fondos al Departamento de Policía de San Diego, al Cuerpo de Bomberos y Rescate de San Diego y a la Sociedad Humanitaria de San Diego, pero no a parques ni bibliotecas.

"Nunca hemos contado con los recursos que una ciudad de nuestro tamaño debería tener", dijo Gloria. "Pero la ley nos exige tener un presupuesto equilibrado".

Recordó al ayuntamiento que cualquier restablecimiento de servicios se logrará mediante la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos o recortes en otros ámbitos.

"Las proyecciones de los principales ingresos de los que depende la ciudad para financiar nuestras operaciones no han mejorado desde la publicación del borrador del presupuesto el mes pasado,. Sin embargo, pudimos realizar pequeños cambios en respuesta a lo que escuchamos de los sandieguinos sobre sus prioridades durante las audiencias de revisión presupuestaria", dijo Gloria.

"Los recortes que nos vimos obligados a hacer para equilibrar el presupuesto no son lo que ninguno de nosotros desea, pero hemos trabajado dentro de nuestros recursos para crear un plan de gastos responsable, estratégico y equilibrado que prioriza la seguridad de los sandieguinos, la reparación de nuestras carreteras e infraestructura crítica, y la reducción de la falta de vivienda con diversas intervenciones, incluyendo la construcción de más viviendas".

Esto no convenció a varios miembros del consejo: "Es una revisión que no es una revisión", dijo el concejal Sean Elo-Rivera, quien afirmó que la alcaldía falló al no presentar una propuesta para cobrar el estacionamiento a los no residentes en lugares como el Parque Balboa y las playas.

Elo-Rivera habló en mayo en un mitin en el Parque Conmemorativo Jeremy Henwood para recordar a los encargados de elaborar el presupuesto lo que significaba para los ciudadanos. "Reducir el horario de las bibliotecas, reducir los programas juveniles y desfinanciar los centros recreativos puede parecer un cálculo matemático, pero en la práctica, significa menos espacios seguros para los niños, menos recursos para las familias y menos oportunidades para nuestros vecindarios", dijo. "San Diego merece algo mejor, y debemos decir no a los recortes generalizados que ignoran la vulnerabilidad de nuestras comunidades".

El concejal Henry Foster III compartió algunas de las opiniones de sus colegas. En un tenso intercambio con Gloria, Foster preguntó repetidamente si el alcalde estaba de acuerdo en que mantener abiertas las bibliotecas y los centros recreativos influía en la seguridad pública.

Gloria estuvo de acuerdo en principio, pero recordó al consejo lo que sucedió la última vez que la ciudad se enfrentó a un déficit tan grande, cuando Gloria era concejal. Se redujeron los horarios de las bibliotecas, pero algunas estaciones de bomberos sufrieron un corte de suministro eléctrico, lo que provocó tiempos de respuesta más lentos e incluso, según Gloria, algunas muertes. "No quiero que se arrepientan de lo mismo que yo cuando serví", dijo el alcalde.

El mayor ajuste tras la revisión del presupuesto diseñado por Todd Gloria fue restaurar $773,529 de una reducción de $1.7 millones para consolidar las patrullas policiales en la zona norte de la ciudad entre las divisiones Norte y Noreste. Las nuevas revisiones de Gloria mantendrán a los agentes de patrulla en la División Noroeste, pero con cambios en la plantilla que les permitirán reportar a un teniente en lugar de un capitán. El presupuesto propuesto también restaura dos puestos de detective de vicios que el borrador del presupuesto había eliminado.

La concejala Marni von Wilpert afirmó que invertir en seguridad pública era una alta prioridad, pero que buscaría maneras de restaurar el acceso total a los lagos de la ciudad, como el Hodges, el Murray y el embalse de Miramar. Añadió que la eliminación de contratos superfluos, quizás con organizaciones que ayudan a personas sin hogar, podría proporcionar los fondos necesarios para tal medida.

Las revisiones también restablecen parte, pero no la totalidad, del contrato de la ciudad con la Sociedad Protectora de Animales de San Diego para servicios animales. El Dr. Gary Weitzman, presidente y director ejecutivo de la Sociedad Protectora de Animales, afirmó que aún queda un déficit de un millón de dólares para mantener los servicios.

Según los recortes, las 37 bibliotecas de la ciudad permanecerán cerradas los domingos y lunes a partir del 1 de julio.

En diciembre, Gloria anunció que San Diego enfrentaría un déficit presupuestario de 258 millones de dólares para el próximo año fiscal "en medio de una disminución del crecimiento de los impuestos sobre la propiedad, las habitaciones de hotel y las ventas", según un comunicado de su oficina.

Ese déficit continuó creciendo debido a una disminución en los ingresos por impuestos sobre las ventas, tarifas de franquicia inferiores a las previstas de San Diego Gas & Electric y un aumento en los costos de las pensiones de los empleados.

En las elecciones de noviembre, los votantes rechazaron el Impuesto sobre Transacciones y Usos de San Diego, que habría aumentado el impuesto sobre las transacciones en la ciudad en un 1%, elevando el impuesto total sobre las ventas al 8,75%. La tasa actual del 7,75% deja a la ciudad empatada en el cuarto lugar más bajo de los 482 municipios del estado y por debajo de nueve.