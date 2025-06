El Ayuntamiento de San Diego anula algunos vetos de Todd Gloria y aprueba el presupuesto

Tras varios intercambios entre los miembros del Ayuntamiento de San Diego, el lunes el consejo votó 6-3 para anular varios vetos parciales del alcalde Todd Gloria y aprobar el presupuesto municipal de 6 mil millones de dólares para 2025-26.

La semana pasada, Gloria anunció varios vetos parciales a medidas incluidas en el presupuesto aprobado por el consejo el 10 de junio, manteniendo el horario restaurado en centros recreativos, bibliotecas y dos embalses, según las modificaciones del consejo.

Noticias California 24/7 en Telemundo 20. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

"No tomo esto a la ligera, y sé que ninguno de ustedes lo hace tampoco", dijo Gloria antes de que comenzaran las deliberaciones del consejo. "Les pido que mantengan mi veto.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

"De lo contrario, corremos el riesgo de tener que hacer recortes más profundos". Nos elevamos y caemos juntos como una sola ciudad.

Gloria advirtió que no firmaría ningún presupuesto que anulara sus vetos.

Como resultado, varios miembros del consejo recibieron la propuesta del alcalde —y una campaña simultánea de su oficina para calificar al consejo de imprudente— con abierta hostilidad.

"Estos vetos han socavado nuestros esfuerzos", declaró el concejal Henry Foster III, presidente del comité de presupuesto del consejo. "El consejo, no el alcalde, ha restablecido el horario de la biblioteca y el centro recreativo".

La acción del lunes culmina una temporada presupuestaria mucho más polémica que en los últimos años. Tras el anuncio del veto de Gloria, la oficina de comunicaciones de la ciudad se opuso en varias ocasiones a la acción del consejo del 10 de junio, que equilibraba parcialmente los servicios restaurados con fuentes de ingresos proyectadas, como las tarifas de estacionamiento del Parque Balboa y la publicidad en vallas publicitarias digitales.

"Decir que estoy decepcionado con la acción de veto del alcalde podría ser un eufemismo", declaró el concejal Kent Lee. "Los presupuestos siempre incluyen proyecciones".

"Recortar y quemar "Es una forma de equilibrar el presupuesto, o podemos plantar semillas y cultivar nuestro camino hacia un futuro mejor", dijo el concejal Sean Elo-Rivera. "La austeridad es la decisión equivocada. La abundancia está en nuestro futuro".

Foster propuso inicialmente anular por completo los vetos del alcalde, pero la moción perdió 4-5. Un segundo intento, que restablecía la financiación para los lagos de la ciudad y la gestión de la maleza, y que pondría la Oficina de Raza y Equidad de la ciudad bajo la jurisdicción del Analista de Presupuesto Independiente de la ciudad, fue aprobado por 6-3.

"Hoy, algunos miembros del Ayuntamiento intentaron anular por completo mi veto a una partida presupuestaria, y fracasaron", declaró Gloria en un comunicado tras la votación. Ese resultado reafirma la necesidad de responsabilidad fiscal y un enfoque realista para la elaboración de presupuestos, algo con lo que me he comprometido y que los sandieguinos merecen. Seamos claros: una anulación total habría reforzado suposiciones poco realistas, gastos insostenibles y decisiones que ponen en riesgo el futuro de nuestra ciudad. Esa opción fue rechazada.

Si bien el consejo ha optado por anular parcialmente ciertos vetos, me sigue preocupando que estas acciones aún puedan debilitar nuestra capacidad para mantener una situación financiera estable. Si sus suposiciones no se cumplen, serán responsables de las consecuencias: recortes a mitad de año, despidos, cierres de instalaciones, apagones y promesas incumplidas a las comunidades a las que todos servimos. No me postulé a la alcaldía para repetir los errores del pasado. He sido honesto con los sandieguinos sobre nuestras finanzas y he hecho todo lo posible por corregir el déficit estructural, tomando decisiones difíciles necesarias para construir un futuro más sólido.

Este es un momento para un liderazgo firme, que seguiré brindando a todos nosotros. Los sandieguinos no merecen menos.

El consejo distaba mucho de oponerse unánimemente a los vetos de Gloria. La concejala Jennifer Campbell instó al consejo a aceptar las revisiones finales del alcalde tal como estaban, advirtiendo sobre las consecuencias legales de aprobar un presupuesto desequilibrado.

"No debemos meternos en complicaciones legales absurdas", dijo.

Charles Modica, analista independiente de presupuesto de la ciudad, aseguró al consejo que, al menos en teoría, las revisiones de Foster representaban un presupuesto equilibrado.

El concejal Stephen Whitburn, uno de los aliados más firmes del alcalde en el consejo, afirmó que su mayor preocupación al anular la decisión del alcalde se centraba en el cobro de estacionamiento en el Parque Balboa, en su distrito. Según Modica, el 80% de quienes estacionan en los estacionamientos del Zoológico de San Diego y en otras partes del parque son sandieguinos. Whitburn consideró poco realista un plazo acelerado (incluso el 1 de septiembre) para no solo cobrar una tarifa por estacionar allí, sino también para mitigar los costos para los residentes, y votó en contra en ambas ocasiones.

La concejala Vivian Moreno se centró en un solo tema: las aguas pluviales. La tormenta del 22 de enero de 2024 devastó partes del Distrito 8 del Consejo, que Moreno representa, y afirmó que no podía apoyar un presupuesto que recortara los fondos para el mantenimiento y la reparación de dicha infraestructura.

Los concejales Raúl Campillo y Marni von Wilpert coincidieron con algunos de los puntos del alcalde, pero finalmente se les convenció para votar a favor del presupuesto enmendado, que incluía la financiación pública para lagos y la gestión de maleza en las zonas forestales adyacentes de la ciudad, entre otros puntos.

Si, como sugieren Gloria y Modica, algunas de las fuentes de ingresos aprobadas en el presupuesto no se materializan o representan sumas de dinero menores a las previstas, el consejo se enfrentará a recortes presupuestarios a mitad de año o tendrá que recurrir a fondos de emergencia.