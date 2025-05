Ayuntamiento de San Diego avanza cambios en el programa ADU de Unidades de Vivienda Accesorias

La ciudad está un paso más cerca de implementar nuevas normas para las Unidades de Vivienda Accesorias (ADU). Los cambios podrían incluir nuevos límites en el tamaño de los proyectos.

El Comité de Uso del Suelo y Vivienda del Ayuntamiento de San Diego se reunió el jueves para debatir cambios al Programa de Bonificación de ADU. Con una votación de 3 a 1, el comité aprobó una moción para aprobar cambios en la regulación del programa.

Erik Becerra se encontraba entre los cientos de sandieguinos que expresaron su preocupación por el Programa de Bonificación de ADU.

“A dos cuadras de mi casa, solicitaron un permiso para 43 ADU”, dijo Becerra, quien ha vivido en Encanto durante 20 años.

Protesta en Encanto por construcción de viviendas

Se opone al Programa de Bonificación de ADU porque, según él, la infraestructura de su vecindario no está diseñada para albergar un número ilimitado de ADU.

Quienes apoyan el programa afirman que ayuda a abordar la necesidad de más viviendas.

El promotor inmobiliario Nick Zalkow tiene dos proyectos de desarrollo actualmente paralizados hasta que el ayuntamiento tome una decisión.

"No buscamos solo ganar mucho dinero y construir estas viviendas, ya saben, supuestamente terribles", dijo Zalkow. "Intentamos construir viviendas comunitarias".

Some people who live in Rolando say ADUs keep popping up in their neighborhood. One particular two-story project has some neighbors upset. NBC 7's Kelvin Henry explains.

Kenny Key vive en San Diego y espera que las generaciones más jóvenes tengan la oportunidad de comprar casas en los barrios donde crecieron, pero le preocupa que no la tengan.

"¿Si nuestra ciudad sigue permitiendo que los promotores lo compren todo, y todo está controlado y es propiedad de los promotores?", preguntó Key.

Los cambios que el comité aprobó para las regulaciones de las Unidades de Vivienda Administrativa (ADU) incluyen limitar la escala de algunos desarrollos, exigir estacionamiento fuera de la calle y limitar las ADU a dos pisos.

Ahora, el proyecto pasa a votación en el pleno del ayuntamiento.

Se han construido más de 5,000 ADU en San Diego desde 2021, según la concejal Vivian Moreno.