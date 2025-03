El Ayuntamiento de San Diego deroga por segunda vez el programa ADU de unidad de vivienda

El Ayuntamiento de San Diego derogó el martes el programa ADU que reducía los tamaños mínimos requeridos para las viviendas en Encanto y otros vecindarios del sureste de San Diego, una vez más.

El 28 de enero, el consejo votó 8-0 para derogarlo y solicitar al personal de la ciudad que regresara con un tema de acción para eliminar el programa de bonificación de densidad de Unidades de Vivienda Complementarias de la ciudad. El único problema fue que el tema no estaba en la agenda.

Como resultado, solo una semana después, la ciudad recibió una carta de los abogados que alegaban una violación de la Ley Brown, la ley e California destinada a garantizar reuniones abiertas. Debido a que el tema no estaba en la agenda de fines de enero, el público no recibió suficiente tiempo para participar en la reunión.

La votación del martes, que repitió la misma acción, tenía como objetivo liberar a la ciudad de la violación de la Ley Brown.

El concejal Sean Elo-Rivera, el único miembro del consejo que no estuvo presente durante la votación de enero, expresó su frustración y también respaldó la derogación.

"Obviamente, esta no es la manera correcta de hacer las cosas", dijo. "Este fue un intento mal diseñado para obtener un resultado político".

Docenas de oradores, en su mayoría de Encanto y vecindarios adyacentes, alentaron al consejo a que una vez más se mueva para derogarlo y permitir un mayor desarrollo.

El concejal Henry Foster III, quien propuso la acción y que representa a Encanto en el Distrito 4 del Consejo, admitió que la ciudad ha tenido una falta de transparencia en el pasado, particularmente con las comunidades marginadas. Calificó los tamaños mínimos de lotes grandes como una práctica "discriminatoria y obsoleta" diseñada para mantener a las comunidades más exclusivas.

La derogación de la nota al pie marcó el comienzo de un segundo tema para la reunión del martes, la derogación del programa de Unidades de Vivienda Auxiliares de San Diego. Más de 100 personas estaban en el proceso de ofrecer comentarios sobre ese tema a la 1 p.m.

El concejo municipal votó para revertir en gran medida el programa destinado a construir más viviendas asequibles. La votación de 6 a 3 del martes por la noche pide al personal de la ciudad que estudie la posibilidad de terminar el programa en ocho zonas unifamiliares en toda la ciudad. Esas zonas en particular tienden a tener los tamaños de lotes más grandes.

La nueva medida busca eliminar una parte controversial del programa que permite docenas de unidades de vivienda en lotes unifamiliares.

El personal de la ciudad tiene hasta 90 días para volver al consejo municipal con revisiones al programa de bonificación de densidad de ADU.

Cuando se derogó la nota al pie por primera vez, el alcalde Todd Gloria vio la escritura en la pared como un ataque contra las ADU en la ciudad.

"El programa ADU, reconocido en todo el estado por crear viviendas asequibles todos los días que los habitantes de San Diego pueden pagar sin subsidios de los contribuyentes, ha ayudado a San Diego a construir más viviendas y brindar opciones para familias y residentes de ingresos medios", dijo Gloria en un correo electrónico a sus partidarios en enero.

"Se introdujo de manera transparente y ha dado como resultado cientos de nuevas unidades de vivienda desde 2021, casi la mitad de las cuales son viviendas asequibles con restricciones de alquiler. El abogado de la ciudad advirtió al Ayuntamiento que su decisión de restringir las ADU violaba la ley de reuniones abiertas de California, pero el consejo procedió con la votación sin notificación pública ni debate adecuado".

Los que se oponen al programa ADU dicen que "no mitiga los impactos no deseados, como la densidad adicional en zonas de gravedad de incendios muy alta, lugares con acceso de emergencia restringido y un diseño de lotes y una gestión de recursos ineficientes", según un comunicado de la ciudad.