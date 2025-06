El Ayuntamiento vota a favor de restringir la construcción de unidades de vivienda complementarias

Algunos propietarios de viviendas de San Diego lograron una victoria el lunes por la noche en su lucha contra la política municipal de unidades de vivienda accesorias (ADU).

El Ayuntamiento de San Diego votó a favor de cambiar las políticas municipales para evitar que los promotores construyan complejos de apartamentos junto a viviendas unifamiliares.

Algunos residentes y concejales afirman que la política ha permitido a los promotores explotar el programa y construir, en algunos casos, imponentes ADU con entre 50 y 100 unidades junto a una vivienda unifamiliar.

La propuesta de la concejala Marni von Wilpert para restringir los desarrollos a solo cuatro ADU por propiedad fue rechazada debido a preocupaciones sobre los requisitos estatales. Finalmente, el consejo acordó un máximo de seis ADU, dependiendo del tamaño del terreno, y limitar su altura a solo dos pisos.

Casi 200 personas se manifestaron el lunes para expresar sus opiniones sobre la política de ADU a los concejales, y la gran mayoría instó al consejo a cambiarla. Aunque algunos propietarios esperaban un límite de cuatro unidades por lote, están satisfechos con el acuerdo del consejo.

"Es lo mejor que podemos esperar en este momento", dijo Angela Guzy, de Linda Vista. "Esperábamos que cuatro fuera justo". "Esto no está bien. Tener más unidades significa más oportunidades", dijo Nicole Lillie, de Our Time to Act.

"No estoy entusiasmado, pero fue un mejor resultado del que esperaba", dijo Paul Krueger, residente de Talmadge y miembro de Vecinos por un San Diego Mejor.

The policy creates more housing, of course, but critics say homeowners and developers are taking advantage of the system, reports NBC 7's Allison Ash.

Algunos residentes lo consideraron una victoria para los vecinos y quienes compran vivienda por primera vez.

"Cada vez que un promotor compra uno de estos lotes, es una casa que ya no puede venderse porque se transforma en un edificio de apartamentos, ¿verdad? Y nunca será un hogar para un comprador primerizo", dijo Krueger.

"Esto no está bien. Creo que los concejales, y creo que todos los que se opusieron por completo al programa de Unidades de Vivienda Alternativas (ADU), deberían dar un paso al frente y comprender la crisis de vivienda en la que nos encontramos", dijo Lillie. "Creo que deben comprender el privilegio y el derecho que tienen como propietarios actuales".

Otro cambio importante que alegra a algunos propietarios es la eliminación de las ADU en calles sin salida en zonas con alta incidencia de incendios. También se les exigirá que tengan estacionamiento si no están cerca del transporte público.

Esto aún debe pasar por una segunda lectura y la aprobación de la alcaldía. De ser así, podría entrar en vigor en agosto.