¿Eres beneficiario de DACA? Te decimos cómo obtener un seguro médico gratuito en California

SAN DIEGO - Los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la infancia conocidos como DACA ahora ya pueden calificar para un plan de salud a través de Cover California

“Anteriormente para serle sincera no iba al doctor por lo mismo de que tenía miedo de que el costo iba hacer muy muy caro en ese caso buscaba remedios caseros te, el vaporub cosas así para poder mejorarme un poquito más y tratar de cuidarme mi salud para no enfermarme”, indicó Fabiola Nieto , beneficiaria de DACA



Indicó que ha vivido con incertidumbre al no contar con un plan de salud en el Condado San Diego, pero ahora ve una luz al final del túnel



“ Siendo recipiente de DACA se siente con mucho temor con mucho estrés por lo mismo de que covid todavía está muy fuerte muy intenso la gripe y mucha incertidumbre y. mucho estrés con eso es un buen alivio que por fin tenemos un recurso que nos puede ayudar no solo para ahorita y para nuestra salud en el futuro”, expresó.



Dijo que aplicar para la cobertura fue muy fácil.



“Hice la cita nomás traje mi id, mi permiso y el talón de cheque más reciente que tenía “, detalló.



Yadira López representante de Covered California informó que esta ley permite a que más personas como Fabiola se inscriban.



“Es una nueva ley que entró en vigor el primero de noviembre, no es un nuevo plan para ellos entonces por primera vez van a calificar para recibir esa ayuda financiera”, explico



Una visita al doctor sin tener un plan de salud podría ser demasiado caro pero ahora con esta cobertura los que apliquen podrían estar exentos de un pago.



“Tipos de ayuda es que pueden pagar hasta 0 dólares al mes quiere decir quiere decir que pueden recibir subsidios federales y estatales que ellos pagan todo y la persona va pagar 0 dólares al mes y hay personadas de 4 de 5 que se inscriben pagan menos de 10 dólares al mes aquí en el condado sandiego”, indicó Yadira Loez



De acuerdo con Covered California, en el estado hay más 40 mil personas beneficiarias de DACA que pueden calificar para un seguro médico y solo se han registrado menos de mil.

La fecha límite para poder ser parte de un plan de salud es hasta el 31 de enero. Si necesita más información como aplicar puede llamar al número 855-265-6335 Hasta el momento se desconoce si el nuevo gobierno encabezado por Donald Trump mantendrá vigente este beneficio.