Bomberos luchan contra un incendio de matorrales en el este del condado

SAN DIEGO - Un incendio de vegetación que comenzó a arder en el este del condado el viernes por la tarde ha creado una gran columna de humo.

La columna de humo impulsada por el viento del llamado Resort Fire, que se encuentra cerca de la ruta estatal 79, justo al norte de la Warner Springs Resort, se puede ver por millas a la redonda.

@CALFIRESANDIEGO is at scene of a vegetation fire near Highway 79 just northwest of Warner Springs Resort. Fire is 30 acres, dangerous rate of spread in brush and grass. #Resort2Fire pic.twitter.com/qk2bzHouiB