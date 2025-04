Tripulaciones de la Guardia Costera y la Marina de EE. UU. rescataron a 18 personas de una embarcación averiada, a la deriva y que se hundía en aguas internacionales a unas 50 millas al suroeste de San Diego durante el fin de semana, informaron las autoridades el lunes.

La embarcación de 35 pies estaba hundiéndose cuando alguien a bordo emitió una señal de socorro poco antes de las 8:00 a. m. del domingo, según la Guardia Costera de EE. UU. (USCG).

La Guardia Costera envió un helicóptero MH-60 Jayhawk para ayudar a las personas varadas, y la tripulación del destructor USS Spruance de la Marina se dirigió a la zona y lanzó una lancha neumática dpara ayudar.

El personal rescató a las víctimas —todas menos una no eran ciudadanos estadounidenses— del mar y las subió a bordo del Spruance. Tras ello, la tripulación las trasladó al cuartel general de la Guardia Costera del Sector de San Diego en dos vuelos.

The Trump administration is now looking to the seas to patrol the waters between the U.S. and Mexico and stop maritime terrorism and illegal immigration. NBC 7's Karla Gonzalez spoke to analysts who say we could see more of these deployments in the future.

El Spruance, un destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke, partió de la Base Naval de San Diego a principios de este mes para reforzar la seguridad nacional de Estados Unidos, según la Marina de EE. UU.

El Spruance regresó a la Base Naval de San Diego en diciembre de 2024 tras un despliegue de cinco meses en las áreas de operaciones de la 5.ª y la 7.ª Flota de EE. UU. como parte del Grupo de Ataque del Portaaviones Abraham Lincoln en Oriente Medio.

Las 18 personas rescatadas fueron entregadas al Departamento de Seguridad Nacional para su documentación y procesamiento.