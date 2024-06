Buscan pistas sobre la misteriosa desaparición y muerte de un hombre en el este del condado

SAN DIEGO- Autoridades hicieron un llamado al público el viernes para cualquier persona que pueda ayudar a los Investigadores a determinar lo que condujo a la muerte de un hombre cuyos restos óseos fueron encontrados en Alpine en 2012, aproximadamente 15 años después de que desapareció.

Christopher Schafer, entonces de 28 años, fue visto por última vez por su familia en El Cajón en agosto de 1997, según el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego.

Hace dos años, los investigadores pudieron identificar los restos humanos hallados en el Sloane Canyon una década antes gracias a comparaciones genéticas de ADN, según explicó Jessica Kuehn, detective del Departamento del Sheriff.

Las autoridades no han revelado si se ha determinado la causa de la muerte de Schafer.

"A la Unidad de Homicidios del sheriff le gustaría hablar con cualquiera que pueda tener información acerca de Schafer y lo que pudo haberle ocurrido", declaró Kuehn. "Era conocido por frecuentar el Sycuan Casino y el Viejas Casino en el este del condado".

Se pide a cualquier persona que pueda tener información de utilidad sobre el caso que llame a Crime Stoppers del condado de San Diego al 888-580-8477 o se ponga en contacto con la agencia a través de Internet en sdcrimestoppers.org. Los informantes pueden permanecer en el anonimato y podrían optar a una recompensa de hasta $1.000 dólares.

