Cal Fire arresta a hombre vinculado con los incendios Pala y Lilac

Investigadores de Cal Fire anunciaron el sábado que arrestaron a un hombre en relación con los incendios forestales Pala y Lilac que comenzaron el 21 de enero.

Según un comunicado de prensa, Rubén Vásquez fue arrestado el viernes por dos cargos de delitos graves de incendios premeditados y llevado al Centro de Detención de Vista. Cal Fire no proporciono la edad o residencia de Vásquez.

Su fianza fue se fijó en $500,000, según la Oficina del Alguacil.

Vásquez será procesado el martes 4 de marzo.

Ambos incendios comenzaron con 25 minutos de diferencia cerca de la Interestatal 15 y la Ruta Estatal 76 en las áreas de Pala Mesa y Bonsall, dijeron funcionarios de Cal Fire.

“Ambos, quemaron casi 100 acres y provocaron evacuaciones que afectaron a cientos de residentes”, dijeron los funcionarios de Cal Fire. “Los informes de los testigos y los esfuerzos de investigacion condujeron a la identificación de Vásquez como sospechoso.”

Las llamas estallaron en medio de las condiciones de Santa Ana, según informes de City News Service en enero.

El 21 de enero, el incendio Lilac comenzó a propagarse poco despues de las 12:30 a.m. en Lilac Road, cerca de Old Highway 395, mientras que el incendio de Pala estallo poco despues de la medianoche en un área abierta justo al oeste de la Interestatal 15, cerca de Canonita Drive, y Old Highway 395 en Pala Mesa, según Cal Fire.

Un informe de investigación será remitido a la Oficina del Fiscal de Distrito del condado, dijo Cal Fire.

Cal Fire dijo que las investigaciones de incendios provocados “son complejas y requieren una recopilación exhaustiva de pruebas, un examen de la escena y entrevistas con testigos, lo que puede llevar mucho tiempo.”

Los oficiales de Cal Fire dijeron que apreciaban el apoyo y la paciencia del público durante las investigaciones, y agradecieron a la Oficina del Alguacil, al Distrito de Protección contra incendios del Norte del Condado, a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. y a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego por su ayuda.