California planea demandar a Trump por despliegue de la Guardia Nacional en las protestas

Funcionarios de California planean presentar una demanda el lunes contra el presidente Donald Trump en respuesta al despliegue extraordinario de la Guardia Nacional por parte de la administración para enfrentar a los manifestantes de inmigrantes que salieron a las calles en Los Ángeles.

El fiscal general, Rob Bonta, dijo que el despliegue "pisoteó" la soberanía del estado. Bonta tenía previsto solicitar una orden judicial declarando que el uso de la Guardia por parte de Trump era ilegal y pedir una orden de restricción para detener el despliegue.

Bonta dijo que la demanda se presentará más tarde el lunes.

"Comandar la Guardia Nacional de un estado sin consultar al gobernador de ese estado es ilegal e inmoral", dijo el Gobernador Gavin Newsom a MSNBC el domingo.

Las calles de esta ciudad de 4 millones de habitantes estaban tranquilas el lunes por la mañana, pero el olor a humo flotaba en el aire del centro, un día después de que la multitud bloqueara una importante autopista e incendiara vehículos autónomos mientras la policía respondía con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas de estruendo. La presencia policial era intensa, con coches de policía bloqueando la calle frente al centro de detención federal que fue uno de los focos de las protestas.

Aunque gran parte de la ciudad se libró de la violencia, los enfrentamientos se extendieron por varias manzanas del centro y por otros lugares. Podría llevar días retirar los escombros de los coches quemados y limpiar o pintar las pintadas rociadas en el Ayuntamiento y otros edificios cercanos al centro de detención. El domingo fue el tercer y más intenso día de manifestaciones contra la represión migratoria de Trump en la región, ya que la llegada de unos 300 efectivos de la Guardia avivó la ira y el miedo entre muchos residentes.

Funcionarios estadounidenses dijeron que unos 1.000 miembros de la Guardia Nacional se encontraban en la ciudad bajo órdenes federales al mediodía del lunes. Se esperaba que los 2.000 miembros autorizados por el presidente estuvieran sobre el terreno al final del día. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir los detalles de las operaciones militares.

Muchos manifestantes se dispersaron al caer la tarde y la policía declaró una concentración ilegal, paso previo a que los agentes se movilizaran y detuvieran a quienes se negaran a marcharse. Algunos de los que se quedaron lanzaron objetos a la policía desde una barrera improvisada. Otros lanzaron trozos de hormigón, piedras, patinetes eléctricos y fuegos artificiales contra los agentes de la Patrulla de Carreteras de California y sus vehículos estacionados en la autopista 101, que estaba cerrada en dirección sur. En un momento dado, los agentes corrieron bajo un paso elevado para ponerse a resguardo.

Trump dijo el lunes que la ciudad habría sido "completamente arrasada" si no hubiera desplegado a la Guardia.

Escribiendo en su plataforma de redes sociales, Truth Social, el presidente acusó a Newsom y a la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, de mentir al decir que las tropas de la Guardia no eran necesarias.

La Guardia fue desplegada específicamente para proteger los edificios federales, incluido el centro de detención del centro de la ciudad donde se concentraron los manifestantes.

El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, dijo que los agentes se vieron «desbordados» por los manifestantes que quedaban. Agregó que entre ellos había agitadores que acuden regularmente a las manifestaciones para causar problemas.

Varias decenas de personas fueron detenidas a lo largo del fin de semana. Una de ellas fue detenida el domingo por lanzar un cóctel molotov contra la policía y otra por embestir con una motocicleta a una fila de agentes.

Trump respondió a McDonnell en Truth Social, diciéndole que detuviera a los manifestantes con caretas.

"Se ve muy mal en L.A. ¡¡¡TRAIGAN A LAS TROPAS!!!", escribió.

El Gobernador dice que la Guardia no es necesaria

Newsom pidió a Trump que anulara el despliegue de la Guardia en una carta el domingo por la tarde, calificándolo de "grave violación de la soberanía del estado".

El gobernador, que se encontraba en Los Ángeles reunido con las fuerzas del orden y funcionarios locales, también dijo a los manifestantes que le estaban haciendo el juego a Trump y que se enfrentarían a un arresto por violencia o por destruir la propiedad.

"Trump quiere el caos y ha instigado a la violencia", dijo. "Permanezcan pacíficos. Manténganse centrados. No le den la excusa que está buscando".

El despliegue pareció ser la primera vez en décadas que la Guardia Nacional de un estado fue activada sin una solicitud de su gobernador, una significativa escalada contra aquellos que han tratado de obstaculizar los esfuerzos de deportación masiva de la administración.

McDonnell rechazó las afirmaciones de la administración Trump de que la policía de Los Ángeles no había ayudado a las autoridades federales cuando estallaron las protestas el viernes después de una serie de redadas de inmigración. Dijo que su departamento respondió tan rápido como pudo y que no había sido notificado con antelación de las redadas.

Newsom, por su parte, ha dicho en repetidas ocasiones que las autoridades de California tenían la situación bajo control. Se burló de Trump por publicar un mensaje de felicitación a la Guardia en las redes sociales antes incluso de que las tropas hubieran llegado a Los Ángeles, y dijo a la MSNBC que Trump nunca planteó el despliegue de la Guardia durante una llamada telefónica el viernes. Asimismo, calificó a Trump de "frío mentiroso".

Las reprimendas no disuadieron a la Administración.

"Es una mentira descarada que Newsom afirme que no había ningún problema en Los Ángeles antes de que el presidente Trump se involucrara", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado.

Los enfrentamientos se intensifican con la llegada de la Guardia Nacional

Efectivos de la Guardia Nacional permanecieron hombro con hombro el domingo por la mañana en Los Ángeles, portando armas largas y escudos antidisturbios mientras los manifestantes gritaban "vergüenza" y "váyanse a casa". Después de que algunos manifestantes se acercaran a los miembros de la Guardia, otro grupo de agentes uniformados avanzó sobre el grupo, disparando botes llenos de humo a la calle.

Minutos después, el Departamento de Policía de Los Ángeles disparó ráfagas de municiones antidisturbios para dispersar a los manifestantes, que según ellos se habían reunido ilegalmente. Gran parte del grupo se desplazó entonces para bloquear el tráfico en la autopista 101 hasta que los agentes de la patrulla estatal los desalojaron.

Cerca de allí, al menos cuatro vehículos de Waymo autoconducidos se incendiaron, lanzando grandes columnas de humo negro al cielo y explotando intermitentemente. Por la tarde, la policía había cerrado varias manzanas del centro de Los Ángeles.

Las granadas de ruido resonaban cada pocos segundos durante la noche.

El despliegue sigue a días de protestas

La llegada de la Guardia Nacional se produjo tras dos días de protestas que comenzaron el viernes en el centro de Los Ángeles antes de extenderse el sábado a Paramount, una ciudad densamente latina al sur de la ciudad, y a la vecina Compton.

El viernes, agentes federales detuvieron a inmigrantes en el distrito de la moda de Los Ángeles, en un estacionamiento de Home Depot y en otros lugares. Al día siguiente, se apostaron en una oficina del Departamento de Seguridad Nacional cerca de otro Home Depot en Paramount, lo que atrajo a manifestantes que sospechaban otra redada. Las autoridades federales declararon posteriormente que no se había producido ninguna actividad policial en ese Home Depot.

El número de inmigrantes detenidos durante la semana en la zona de Los Ángeles superó el centenar, según informaron las autoridades federales. Muchos más fueron detenidos mientras protestaban, entre ellos un destacado dirigente sindical que fue acusado de obstaculizar el cumplimiento de la ley.

La última vez que se activó la Guardia Nacional sin permiso del gobernador fue en 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson envió tropas para proteger una marcha por los derechos civiles en Alabama, según datos del Centro Brennan para la Justicia.

Trump afirma que habrá 'ley y orden muy fuertes'

En una directiva el sábado, Trump invocó una disposición legal que le permite desplegar miembros del servicio federal cuando hay "una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno de Estados Unidos".

Trump declaró a los periodistas el domingo mientras se preparaba para subir al Air Force One en Morristown, Nueva Jersey, que había "gente violenta" en Los Ángeles "y no se van a salir con la suya".

En San Francisco, los agentes detuvieron y posteriormente pusieron en libertad a unas 155 personas por negarse a acatar las órdenes de dispersarse, declaró la agente Paulina Henderson, del departamento de policía de la ciudad.

Según el Departamento de Policía de San Francisco, los agentes que vigilaban una protesta declararon que se trataba de una reunión ilegal cuando los miembros del grupo se pusieron violentos. Muchos manifestantes abandonaron el lugar, pero algunos se quedaron y otros se trasladaron a otra zona donde destrozaron edificios y un vehículo policial.