Educación sobre fentanilo estará disponible en preparatorias de California

SAN DIEGO - Cursos sobre los riesgos de ingerir fentanilo se impartirán en la gran mayoría de las preparatorias de todo el estado próximamente, luego de que el gobernador firmó la ley AB 2429 este martes.

Karrie González perdió a su hijo en 21 años en 2020 a causa de esta droga y se dedica a crear conciencia sobre los peligros de esta poderosa sustancia que ha cobrado popularidad en los últimos años, dice estar de acuerdo en que se hable y enseñe a los jóvenes desde edad temprana sobre los riesgos de consumirla.

El Asambleísta de San Diego, David Álvarez fue quien promovió la iniciativa.

“El fentanilo es una droga que desafortunadamente nuestros jovenes la están viendo más y más, no solamente en píldoras o en droga tradicional, si no que en otros productos como dulces” afirmó para Telemundo 20.

Para Angélica Flores, madre de un adolescente dice “es muy importante enseñarle a los niños sobre los peligros de las cosas que hay ahí afuera para que ellos se puedan educar y hacer decisiones buenas”.

Aunque las clases de fentanilo pudieran resultar polémicas para algunos como en su momento lo fue la educación sexual en estudiantes de primeros grados, hasta ahora padres y jóvenes están de acuerdo en la impartición del tema.

Diego, es estudiante de secundaria y ve con buenos ojos esta ley, aunque dice que en su escuela no ha visto que se consuma, “si en las escuelas, todas las escuelas están, es un problema que necesitamos andar cuidando”.

El asambleísta Álvarez agrega que hasta ahora los padres han dejado claro que no quieren que sus hijos tengan acceso a esta droga y se eduque a los jóvenes.

De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, más de 107 mil personas perdieron la vida a causa de las drogas en Estados Unidos en 2022, y el 70% de esas muertes están relacionadas al fentanilo y otros opioides sintéticos.

“Aunque les pongas una traba de que esto es malo, esto es malo, el chamaco que le gusta le va a gustar y lo va a hacer nomás a veces para probar a ver que se siente. Y si me preocuparían pero me gustaría que sepa que no lo tiene que hacer porque hay consecuencias” Comenta a Telemundo 20, María quien es madre de estudiante de secundaria.

Los cursos comenzarían a impartirse hasta el año escolar 2026-2027, y los distritos escolares, escuelas privadas o autónomas que requieran cursos de salud para graduarse deberán implementar los cursos a su plan de estudios.

En ellos se hablará sobre los distintos opioides y sus usos, incluyendo los que se consumen de forma legal como medicamentos y que causan adicciones; así como identificar y actuar ante una sobredosis de fentanilo.

Sin duda Karrie opina que la desinformación y el silencio pueden llegar a matar, pues su hijo no tuvo tiempo de identificar que estaba adquiriendo fentanilo.