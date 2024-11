California toma medidas enérgicas contra ladrones de comercios durante festividades

CALIFORNIA - El gobernador Gavin Newsom prometió este martes que el estado tomará medidas enérgicas contra los ladrones organizados de comercios minoristas durante la ajetreada temporada navideña.

El Gobernador dice que la CHP Tetail Crime Task Force se asociará con otras agencias aliadas de aplicación de la ley y los minoristas para llevar a cabo operaciones confidenciales durante la temporada navideña.

"Varias operaciones proactivas y confidenciales están previstas en colaboración con las agencias aliadas en todo el estado, con investigadores que trabajan diligentemente para desmantelar los impulsores conocidos y las operaciones de cercado vinculados a la delincuencia organizada de venta al por menor", dijo Newsom en un comunicado de prensa.

El aumento de la aplicación de la CHP está dirigido a proteger a los compradores y a los minoristas. Los investigadores también se centran en las bandas organizadas de ladrones de tiendas y en las operaciones fraudulentas.



Los compradores deben esperar una mayor presencia de la CHP en los centros comerciales de alto tráfico como Las Américas Premium Outlets, donde un operativo de este mes llevó a casi dos docenas de arrestos.



Fotografías proporcionadas por la División Fronteriza de la Patrulla de Carreteras de California, fueron tomadas en una de sus "operaciones relámpago de hurto minorista" en Las Americas Premium Outlets el 15 de noviembre. Los investigadores dicen que 23 personas fueron detenidas y se recuperaron 264 artículos robados por valor de casi $12.000.

"Definitivamente es una locura. Te hace estar más alerta cuando sales a los sitios", dijo el consumidor Dangelo Wanson.

La policía de Carlsbad informó que el lunes por la noche detuvo a dos mujeres que intentaban salir de Sephora con mercancía robada por valor de casi $7.000. Una de las sospechosas huyó en su coche pero chocó contra tres vehículos estacionados y fue detenida. La policía encontró a cinco niños en el interior del vehículo. Ambas mujeres fueron acusadas en relación con el robo, además de resistencia a la autoridad, hurto mayor y fuga.



"Cuando tienes a tu bebé y cosas así no está bien. Te sientes un poco inseguro", dijo Wanson.

"Me siento avergonzado por las tiendas porque están intentando hacer negocio y todo eso", dijo otro comprador.

Desde enero, la oficina del gobernador ha dado a conocer los resultados de la CHP Organized Retail Crime Task Force. En todo el estado ha habido, 1,200 arrestos, 677 investigaciones y $ 9.3 millones en artículos robados recuperados.



Desde que se formó el grupo de trabajo en 2019, los investigadores recuperaron $ 47,4 millones en mercancía robada.



" Me siento relativamente seguro. No he oído nada de los ladrones de tiendas en pandilla. Me imagino que en esta época del año hay más de eso porque es Navidad", dijo el comprador Ary Ramírez.



Según las estadísticas estatales, en lo que va de año éste es el mayor número de investigaciones realizadas por la CHP en la historia del grupo de trabajo.



La oficina del Gobernador afirma que la legislación aprobada recientemente añade nuevas y severas penas para los reincidentes, proporciona herramientas adicionales para la persecución de delitos graves y toma medidas enérgicas contra los ladrones en serie.