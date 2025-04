Encuentran cámaras ocultas en las literas de mujeres de la estación de bomberos de El Cajón

Cuatro mujeres que trabajan como socorristas han presentado denuncias tras afirmar que encontraron cámaras ocultas en las habitaciones donde se cambiaban y dormían en una estación de bomberos de El Cajón.

"Inmediatamente, me sentí mal porque es asqueroso. Es asqueroso", dijo Bella Mason, una de las mujeres que trabaja como paramédico en el cuartel 8 de bomberos de El Cajón.

Mason dijo que descubrió la cámara escondida en un cargador en su habitación en febrero e inmediatamente notificó a sus supervisores.

"Es tan violento", dijo. "Vemos cosas horribles, y volvemos y ese es nuestro santuario donde nos reponemos. Y parece como si nos lo hubieran robado".

Una segunda cámara fue descubierta en una litera utilizada por las bomberas, afirmaron Mason y su abogado Dan Gilleon.

"Tengo tanta ansiedad en torno a esta situación que siento que no puedo dormir, que, obviamente, como, necesito dormir cuando estoy corriendo 911 llamadas, estoy ayudando a la gente", dijo Mason. "Definitivamente es una gran distracción, y siento que está afectando negativamente, como, la forma en que hago mi trabajo, sentirse seguro allí. Lo cambia todo".

Mason dijo que ha sido entrevistada una vez por un detective de El Cajón, pero que ha habido poco movimiento por parte de la policía o de su empleador en cualquier tipo de investigación, y la persona que colocó las cámaras no ha sido capturada.

Ella y otras tres personas -Tristan Hardin, Morgan Donnelly y Claire Warrenfelt- presentaron una demanda por daños y perjuicios contra la ciudad de El Cajón, así como una demanda ante el Departamento de Derechos Civiles de California. Dichas denuncias se dirigen contra la ciudad, el proveedor de servicios de ambulancia American Medical Response y Heartland Fire-Rescue, contratado para prestar servicios de rescate contra incendios en El Cajón.

Alegan que cada entidad "no llevó a cabo una investigación rápida, exhaustiva y justa", como exige la ley estatal, ante las graves acusaciones de acoso sexual y discriminación de género.

Un portavoz de El Cajón declinó hacer comentarios, citando la investigación en curso. En un comunicado, la empresa matriz de AMR, Global Medical Response, calificó el descubrimiento de "profundamente inquietante".

"Entendemos perfectamente lo violento y perturbador que esto debe ser para las mujeres involucradas, y nos comprometemos a apoyarlas a través de esta situación increíblemente difícil», se lee en la declaración de GMR, señalando que no administran la instalación donde se encontraron las cámaras y agregando que la compañía está «comprometida a trabajar con la Ciudad, la aplicación de la ley y el departamento de bomberos para abordar esta situación".

La empresa dijo que a las mujeres se les dio la opción de trasladarse a otras instalaciones. Mason dijo que sentía que no estaban equivocadas y que no deberían tener que dejar sus puestos.

"Me siento realmente traicionada", dijo Mason.

"Las políticas son claras. Lo que ocurre es que no las siguen", dijo Gilleon. "Si les importara, harían todo lo posible por averiguar por qué ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió, quién lo hizo y tomar medidas correctivas para asegurarse de que no vuelva a suceder. Pero no lo están haciendo".

Gilleon dijo que parte de la intención de investigar es enviar un mensaje claro.

«En los casos de acoso sexual, por desgracia, muchos chicos hacen cosas basándose en lo que han visto que otros se han salido con la suya, ¿verdad?», dijo. «Y por eso es tan importante en situaciones como ésta, que el empleador intervenga e investigue a fondo para que el mensaje enviado sea: no puedes salirte con la tuya».

"Pero cuando el empleador no lo hace, hace lo contrario, ni siquiera se lo cuenta a nadie, está enviando el mensaje de que éste es el tipo de cosas de las que te puedes salir con la tuya", continuó.

Mason dijo que por eso le parecía tan importante dar la cara, aunque hablar de ello sea doloroso.

"Es algo increíblemente violento que, obviamente, nunca debería haber ocurrido", dijo Mason. "Quiero que lo reconozcan y se aseguren de que esto nunca le ocurra a nadie más".