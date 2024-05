Caminata de 5 km + Carrera de 10 km Abrazo 2024 de Casa Familiar: Comunidades más Saludables – 29 de junio

Un factor clave para mejorar la calidad de vida significa que nuestras comunidades tengan acceso a la atención, los programas y los recursos que necesitan para estar bien. La recaudación de fondos Abrazo 5K y 10K de este año promueve comunidades más saludables. La Caminata Abrazo 5K + Carrera 10K es un curso que llevará a los participantes a lo largo de la frontera San Ysidro-Tijuana el sábado 29 de junio de 7:30 am a 11:00 am. El check-in comienza a las 6:30 am y el programa comenzará puntualmente a las 7:00 am.

Casa Familiar (Casa) es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas que viven en comunidades desatendidas y subrepresentadas. Las ganancias de la caminata Abrazo 5K + carrera 10K apoyarán sus servicios de Promotoras, Personas Mayores y Jóvenes.

Se recomienda el uso del transporte público para el evento. Se trata de una caminata de 15 minutos desde la estación San Ysidro (en la línea azul del tranvía) hasta el lugar de inicio/finalización de la caminata Abrazo 5K + carrera 10K en: Starting Line – Las Americas Premium Outlets cerca de Tommy Hilfiger.

4061 Camino De La Plaza

San Ysidro, CA 92173

Para obtener información adicional y registrarse, haz clic aquí.