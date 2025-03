Un camión volcado bloquea la SR-78 en dirección este y oeste en Oceanside

Los conductores del norte del condado deben esperar retrasos en la carretera este lunes después de que un camión se estrellara contra una divisoria central de la Ruta Estatal 78 en Oceanside, afectando el tráfico a ambos lados de la autopista.

El camión se dirigía hacia el oeste por la SR-78 cerca de Jefferson Drive alrededor de las 7:40 a. m. cuando, por razones desconocidas, impactó contra un automóvil, informó el oficial de la Patrulla de Carreteras de California, Hunter Gerber. El camión viró bruscamente a la izquierda y chocó contra otro vehículo, provocando que tanto el automóvil como el camión semirremolque volcaran.

Al chocar contra la divisoria central, el camión impactó contra otro vehículo y lanzó escombros que rebotaron contra otros dos vehículos, dijo Gerber.

Un video del lugar del accidente muestra un camión de cemento volcado sobre un costado, extendido a lo largo de la SR-78 en dirección este y oeste, con el cuello pegado a la divisoria central.

El conductor del camión semirremolque resultó ileso. Otras dos personas fueron trasladadas al hospital en estado desconocido.

El accidente cerró todos los carriles de la SR-78 en dirección oeste, excepto uno. Un carril en dirección este también estaba cerrado. El camión seguía bloqueando carriles poco antes de las 9 a. m. y el tráfico podría verse afectado durante varias horas más.

Se desconoce la causa del accidente.

Esta noticia está en desarrollo. Los detalles pueden cambiar a medida que se publique información.

** SigAlert**

Expect delays on State Route 78 in Oceanaide. CHP Officers are investigating a multi vehicle crash involving a cement truck that has overturned and collided with the center divider wall. Please use caution and expect delays in the area. #TrafficAlert #CHP #Commute pic.twitter.com/zjCN8DcO4N

— CHP Oceanside Area (@CHP_Oceanside) March 24, 2025