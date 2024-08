Campamentos de personas sin hogar preocupan a los residentes de Spring Valley

SAN DIEGO - Al circular por las calles del barrio de Spring Valley, en el condado de San Diego, hay campamentos de personas sin hogar distribuidos por todas partes. Estos campamentos preocupan a muchas personas de la comunidad.

"Últimamente hay cada vez más campamentos por todas partes", dijo Julia Wolfe, residente de Spring Valley.

Los vecinos dicen que limpiar la basura que se genera es una carga adicional y que hay problemas de seguridad.

"Hay hombres adultos y gente viviendo en nuestras calles, justo al lado de nuestras casas. Son muy ruidosos y agresivos. Cuelgan carteles con blasfemias y vulgaridades, bloquean las aceras y en algunas zonas ya nadie puede pasar por delante de ellos. Las familias no pueden pasear, las sillas de ruedas no son accesibles y, encima, todo el mundo deja la basura", dijo Wolfe.

La señora Wolfe ha pedido ayuda a los departamentos locales.

"Lo he hecho con todos los que se me ocurren, el condado de San Diego, CalTrans. Me he puesto en contacto con el sheriff, que en realidad responden, pero no hay realmente nada que puedan hacer para ayudar", dijo Wolfe.

En una declaración a NBC 7, la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego dijo lo siguiente.

"Como todas las fuerzas del orden de California, la Oficina del Sheriff se enfrenta a numerosos retos a la hora de abordar estos campamentos. Algunas de las cuestiones clave incluyen: equilibrar la necesidad de hacer cumplir las leyes y mantener la seguridad pública con la necesidad de proteger los derechos de las personas sin hogar, navegar por los complejos marcos legales que rigen la eliminación de los campamentos, hacer frente a los limitados recursos y el acceso a tratamiento y servicios, y hacer frente a las causas subyacentes de la falta de vivienda, tales como enfermedades mentales, abuso de sustancias, y la falta de vivienda local asequible. Además, también debemos hacer frente a las críticas cuando hacemos cumplir las leyes relacionadas con las personas sin hogar. Estos retos ponen de manifiesto la naturaleza compleja y polifacética de la crisis de las personas sin hogar en nuestro estado y nuestra región y las dificultades a las que se enfrentan todas las fuerzas del orden para abordarla con eficacia."

Algunos residentes dijeron que están contemplando la posibilidad de mudarse debido a los campamentos cerca de sus casas.

"No quiero marcharme, pero a veces pienso en ello. Sólo quiero alejarme y llegar a un lugar donde no vea esto", dijo la residente Elise Rodríguez.