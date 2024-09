El candidato republicano a la vicepresidencia, JD Vance,se encuentra en San Diego para recaudar fondos

SAN DIEGO - JD Vance, compañero de fórmula del expresidente Donald Trump, estará en el condado de San Diego.

Aunque aún no se conoce el itinerario completo de la visita de Vance. Está previsto que asista a un almuerzo para recaudar fondos el viernes 6 de septiembre en Rancho Santa Fe.

Este almuerzo se celebrará después de que el viernes por la mañana visitó la frontera entre EE.UU. y México en San Diego, un símbolo en el actual debate sobre inmigración en el país. Mientras estuvo allí, Vance insistió en restablecer la política de Donald Trump de deportar a una persona de un país donde haya enfermedades contagiosas.

"Volver a implementar el Título 42, la Política de Permanecer en México, realmente funcionó … volver a implementar las deportaciones, tienes que estar dispuesto a enviar de vuelta a las personas que vienen a través de esa frontera ilegalmente y … terminar con el fraude de asilo", dijo Vance en respuesta a una pregunta sobre las prioridades de Trump en caso de ser reelegido.

El Título 42 se implementó bajo el mandato de Trump durante la pandemia del COVID-19 y se utilizó para bloquear la entrada por tierra de muchos inmigrantes. Se mantuvo bajo la presidencia de Joe Biden antes de terminar en mayo de 2023, con el fin de la emergencia nacional COVID.

El Partido Republicano del Condado de Orange envió un correo electrónico el mes pasado poco después de anunciar la recaudación de fondos local.

"El Doctor Bob y June Shillman le invitan cordialmente a un almuerzo con el próximo Vicepresidente de los Estados Unidos JD Vance", reza la invitación.

Robert Shillman, alias "Doctor Bob", es un autoproclamado "Doctor en Filantropía", según un comunicado de prensa emitido por la UC San Diego en 2020, cuando donó un millón de dólares para la investigación del cáncer de sangre. Shillman, ingeniero eléctrico de formación, fundó Cognex, una empresa que "diseña, desarrolla, fabrica y comercializa una amplia gama de productos basados en imágenes, que utilizan técnicas de inteligencia artificial (IA) que les confieren una capacidad similar a la humana para tomar decisiones sobre lo que ven".

El almuerzo de recaudación de fondos del viernes tiene un precio, desde $1.000 por una persona simplemente para asistir, hasta $15.000 por una sesión fotográfica y un almuerzo, pasando por $50.000 por pareja como parte del «comité anfitrión», quienes también asistirán a una mesa redonda y obtendrán una sesión fotográfica y un almuerzo.

Al donar, los invitados estarán contribuyendo a Trump 47 Committee, Inc., un comité conjunto de recaudación de fondos autorizado por Donald J. Trump for President 2024, Inc. ("Trump for President"); Save America; Republican National Committee ("RNC"); y las cuentas federales de los partidos republicanos estatales en los 50 estados.

Posteriormente, el domingo 8 de septiembre se celebrará en Los Ángeles una recepción en la que se buscarán donaciones de una cuantía similar.

Vance, senador estadounidense por Ohio se presentó al mundo en 2016 cuando publicó su bestseller de memorias, "Hillbilly Elegy". Trump eligió a Vance como su candidato a la vicepresidencia a mediados de agosto.

El candidato, que fue noticia este fin de semana tras afirmar que Trump vetaría una prohibición federal del aborto si el Congreso aprobara un proyecto de ley, tiene previsto enfrentarse al candidato demócrata a la vicepresidencia Tim Walz en un debate el 1 de octubre.