El Cardenal de San Diego es nombrado Arzobispo de Washington D.C.

SAN DIEGO- El cardenal Robert W. McElroy, cardenal de San Diego, ha sido nombrado por el Papa Francisco nuevo arzobispo de Washington, D.C., según se anunció el lunes.

McElroy, de 70 años, sucederá al cardenal Wilton D. Gregory en marzo. Mientras se nombra a un nuevo cardenal, un administrador diocesano supervisará la diócesis de San Diego de forma interina, informó la diócesis de San Diego.

McElroy fue nombrado obispo de San Diego en 2015 y elevado a cardenal en 2022.

"Estoy agradecido por la oportunidad de servir a la comunidad católica en la capital de nuestra nación y por la confianza que Su Santidad ha depositado en mí, pero realmente he amado los últimos diez años que he pasado como obispo de San Diego", dijo McElroy en un comunicado. "Nunca en mi vida me he sentido más acogido, más apoyado o más recompensado de lo que me he sentido compartiendo mi ministerio con los sacerdotes, las religiosas y los fieles feligreses de nuestra diócesis".