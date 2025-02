Cártel designado como grupo terrorista por EEUU ya no opera en México, señalan expertos

SAN DIEGO- El Departamento de Estado en EEUU, designó a por lo menos seis cárteles mexicanos, uno de El Salvador y otro de Venezuela como organizaciones terroristas. Serán incluidos en el registro federal del país a partir de este jueves 20 de febrero.

En el documento de "Designaciones de Organización Terrorista Extranjera", se incluye al Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha, el Cartel de Sinaloa, Cartel de Jalisco Nueva Generación, Carteles Unidos, Cartel del Noreste, Cartel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana.



Está designación no solo ha generado reacciones de la presidenta de México Claudia Sheinbaum, sino también de investigadores de los cárteles en México, quienes aseguran que parece ser que el gobierno de Estados Unidos no hizo bien su tarea, ya que colocaron en su lista a cárteles que ya ni siquiera operan en el país.



“El cartel de Sinaloa,pues ya no existe, que es una de las organizaciones que designan como terrorista, pues existe el grupo de los chapitos, existe la Mayisa, existe el grupo del Chapo-Isidro, los Cabrera Sarabia, pero el cartel de Sinaloa como tal, ya no existe", señaló José Andrés Sumano, Investigador Colegio de la Frontera Norte.

Este miércoles la presidenta de México también dio su opinión ante esta designación. Dijo que esperaba que esta acción no envíe un mensaje erróneo de que su gobierno está de acuerdo en la operación de los carteles.

“También nos quieren colocar como si nosotros defendiéramos a los carteles de la droga o la delincuencia organizada, por supuesto que no”, aseguró la mandataria.

Dijo que mientras las designaciones de EEUU no tenga fines extra territoriales y pongan atención en los grupos delictivos que operan en Estados Unidos, ella no tenía mayor problema.

“Si ellos hacen este decreto para investigar todavía más en los Estados Unidos, el lavado de dinero en los Estados Unidos y los propios grupos delictivos que se mueva en Estados Unidos, que hacen que haya esta venta de la droga, está muy bien”, agregó.

Y es que por años, el efecto de los cárteles tiene presencia en fronteras como la de San Diego y Tijuana. También han cometido miles de homicidios, desapariciones, extorsiones y una serie de delitos que tan sólo en el 2022 colocaron a Baja California en el segundo lugar a nivel nacional en muertes violentas, de acuerdo con información del gobierno federal.

El 12 de agosto de ese año, la Fiscalía en Baja California, vínculo a uno de los cárteles que hoy se leen en la designación, como el autor de pánico y alerta en toda una población ocurrida durante la quema de vehículos y bloqueos.

“Pero específicamente los hechos acontecidos el día viernes, fueron orquestados por el cártel de Jalisco Nueva Generación”, informó Iván Carpio, entonces Fiscal General de Baja California en agosto del 2022.

Sin embargo, los expertos aseguran que denominar como grupo terrorista a un cártel, es más complejo de lo que parece.

“Estamos metiendo peras con manzanas en un mismo grupo, normalmente Estados Unidos había trabajado en la designación de grupos como terroristas a organizaciones con fines religiosos y políticos, querían modificar el estado, tenían otro tipo de objetivos, las organizaciones criminales mexicanas, aunque también metieron a Venezuela y El Salvador, no tienen una finalidad política como tal, su propósito es de ganar dinero”, agregó José Andrés Sumano.

Jesse Navarro quien trabajó por décadas como policía en San Diego y es experto en seguridad, aseguró que designar a estos grupos criminales como terroristas tendría implicaciones económicas y difícilmente terminará con el problema.

“Llamarles terroristas es una forma de usar recursos, no todos los grupos son terroristas si hay gente delincuente y terroristas delincuentes, pero no todos los grupos se dedican a matar y secuestrar personas”, concluyo Navarro.