Excluyen a miles de mexicanos de las elecciones presidenciales de México

SAN DIEGO- El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que 39,724 mexicanos en el exterior presentaron irregularidades en sus registros para votar, lo cual pone en juego la posibilidad de que ejerzan su derecho a emitir sufragio este dos de junio, un hecho que ya ha generado frustración y molestia desde quienes viven en la frontera de San Diego.

El anuncio temen los promotores del voto desde San Diego y otros consulados en Estados Unidos, pueda generar conflictos apenas llegue una comunidad confiada a emitir su voto a sitios como el consulado de México en San Diego, solo para enterarse en ese momento que su registro no fue aprobado por el instituto nacional electoral.

“Me siento molesta, frustrada, porque bueno, yo llene mi solicitud con anticipación”, dijo, Graciela Márquez, mexicana en San Diego, que ya recibió un correo electrónico, donde le informaban de su exclusión de la lista nominal de electores residentes en el extranjero.

“Me decían que me negaban el votar, solicite votar desde aquí, desde San Diego”, explicó, Graciela.

El comunicado por parte del instituto nacional electoral, dijeron los mexicanos en Estados Unidos les parece injusto.

“Están diciendo que se tiene que subir para el cinco de mayo, que se enteren que les llegó el correo, que regrese la información necesaria, está mal hecho y es muy grave”, explicó, Alor Calderón, director del centro de derechos para trabajadores en San Diego.

Sin embargo, el INE, dijo en un comunicado que llevó a cabo una revisión minuciosa de por lo menos 42 mil 436 solicitudes, donde presentaron irregularidades en las firmas, por lo menos 18,203 casos; más de 12 mil, aseguraron incumplieron con los requisitos y más de ocho mil, tenían registros con múltiples irregularidades; además un total de 861 tenían irregularidades con el comprobante de domicilio.

“El comunicado mismo, la explicación son puras generalidades y entonces por ejemplo en muchos de los países, lo que hacen es no hacer esto precisamente, dicen mira tenemos tu intencionalidad de voto, quieres participar, participa, solamente que tu voto lo vamos a separar para resolverlo después”, agregó, Alor.

Y mientras el tiempo corre, Graciela teme no haya otra forma de voto para ella, pues dicen en el pasado incluso trato de cruzar la frontera sin éxito para participar.

“En el sexenio pasado, quise votar, no vivimos en Tijuana y la fila para las personas que no vivimos en Tijuana era larguísima, de horas y mi esposo me dijo imposible, van a ser cuatro a cinco horas formado y no pude votar, entonces si me desanimo bastante”, dijo, Graciela.

Por lo que esta noche a pesar de todo, asegura intentara mandar el correo a Voto.extranjero@ine.mx como indica el instituto para hacer el último intento.

En San Diego los grupos promotores del voto pidieron a la comunidad que recibió el mismo correo que Graciela, que accedan al formato de aclaración, www.bit.ly/FormatoSLRNEE, llenen todos los datos que se piden y envíen el correo a Voto.extranjero@ine.mx.