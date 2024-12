CBP identifica al agente fallecido en un accidente de helicóptero en el condado de San Diego

SAN DIEGO- Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. el miércoles identificó públicamente el agente que murió en un accidente de helicóptero cerca de Potrero a principios de esta semana.

El Agente de Interdicción Aérea Jeffrey Kanas murió cuando un avión de Operaciones Aéreas y Marinas de CBP se estrelló al norte de la ruta estatal 94 y dos millas al sur de Barrett Lake alrededor de las 10 a.m. el lunes, según CBP.

Kanas -que, según la CBP, se incorporó a la agencia en 2008- era el piloto y la única persona a bordo del avión, dijo la CBP.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte está investigando la causa del accidente del lunes, dijo la agencia en un post en X.

