La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en conjunto con otras agencias de gobierno, determinaron que Venezuela: “Ya no cumple las condiciones designadas en 2023 para recibir un Estatus de Protección Temporal”, y es que Venezuela estaba incluido en la lista de países donde a sus residentes les sería difícil regresar por una emergencia humanitaria, tal como la inseguridad, por lo que podían permanecer en Estados Unidos.

Ahora cerca de 350 mil venezolanos en Estados Unidos que cuentan con T-P-S serían elegibles a la deportación a partir del 2 de abril, esto es solo para quienes obtuvieron la protección en 2023.

“Cuando estuve en Venezuela yo tenía que hablar con gente que viviera aquí o en España o en otro país para que me mandara las medicinas y eso a veces no llegaban a tiempo a veces tenía que pasar un día o dos días sin tomar el medicamento que necesitaba” contó Deborah Arévalo quien cuenta con TPS.

Deborah agrega que dejar de tomar sus medicamentos, algunos de ellos los tiene que ingerir varias veces al día, sería practicamente una sentencia de muerte.

El TPS de Deborah continúa vigente hasta Septiembre de este año pero se siente en el limbo al no saber que determinara el país entre tantos cambios migratorios y la cancelación de TPS para sus conacionales.

“Si me dices cómo describes todo eso que sientes, miedo, me da miedo regresar a mi país porque no estoy segura si voy a recibir mis medicinas, si voy a tener atención médica oportuna” expresa Deborah.

La notificación de eliminación de extensión de TPS se tiene programado se publique el 5 de febrero en el Registro Federal, y en 60 días los venezolanos que hayan recibido la protección en 2023 serán elegibles a deportación.

“Tienen hasta septiembre de 2025, te da un tiempo para que vayas a consultar con tu abogado de inmigración, si vas a pedir por asilo pues pídelo, si vas a pedir para que arregles port u familia o un familiar arregle por ti, este es el tiempo para hacerlo” recomendó el abogado Hugo Iván Salazar, aunque no está relacionado al caso de Deborah.

Deborah agrega que su meta durante los próximos meses, los cuales quizá sean los últimos en este país, es ahorrar:

“Trabajar mas, ganar mas dinero, comprar mas medicinas, todas las medicinas que yo me pueda comprar en este periodo de tiempo que me queda, que aparentemente me queda, pues poder comprar y poder llevarme y garantizar por un tiempo que no se cual será el suminstro de mis medicinas que son importantes para vivir”.