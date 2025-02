Las manifestaciones en San Diego continuaron este fin de semana contra la represión migratoria del presidente Donald Trump.

Mas de mil manifestantes se reunieron cerca de la entrada del Centro de Convenciones de San Diego en Harbor Drive y la Quinta Avenida y marcharon hacia la cercana escultura “Coming Together” en Park Boulevard en apoyo a los derechos de los inmigrantes.

“Estamos aquí. Nos estamos aquí para destruir. Estamos aquí para quedarnos. Merecemos estar aquí. Somo contribuyentes, no somas criminales como nos quieren etiquetar”, dijo Carlos Gómez Pérez, un veterano de la Marina de Estados Unidos discapacitado Silver Star.

Gómez Pérez llego a Estados Unidos desde México cuando era niño con su familia indocumentada. Tiempo después se convirtió en residente legal para unirse al ejército.

Los manifestantes llegaron de todas partes del condado y de lugares más lejos para protestar contra la actual administración Trump contra la inmigración ilegal y los planes del presidente de deportaciones masivas. Andrea Ortega es la esposa de un ciudadano mexicano que se convirtió en ciudadano después de su matrimonio y comparten hijos con doble nacionalidad.

“Queremos estar en el lado correcto de la historia y defender a las personas que tal vez no puedan defenderse a sí mismas o que tengan demasiado miedo de defenderse en este momento”, dijo Ortega.

Su madre tambien regreso a México con él.

“Que te arrebaten a un miembro de la familia a una edad temprana es horrible. Es algo por lo que nadie debería tener que pasar”, dijo Alondra.

Su hermana, Reyna dijo: “Creo que es más complicado que una solución. Creo que tenemos que ser más acogedores, más abiertos a nuestros hermanos y vecinos, como dice la Biblia.”

Mairene Branham forma parte de la organización Latinos En Acción del Este del Condado. Llevaba un cartel durante la protesta en el que invitaba a cooperar con el presidente Trump extendiendo la amnistía a los inmigrantes indocumentados.

“La amnistía nos permite un cambio hacia la ciudadania. Nos permite ser capaces de asegurar las fronteras ahora que tenemos un presidente dispuesto y capaz de asegurar la frontera y emparejarla con la regulación de las empresas que estan contratando a inmigrantes ilegales”, dijo Branham.

Por el momento, la administración Trump no ha ofrecido la amnistía como una opción para los inmigrantes.

Cualquiera que sea la solución, hubo muchas historias personales y opiniones compartidas en la manifestación del domingo que marcho hacia Gaslamp Quarter, en el centro de la ciudad.

“La solucion es no deportar a las personas que no han cometido delitos peligrosos simplemente porque estan en el país sin documentación. No es un crimen que merezca la deportación”, dijo Kristin Jarstad, quien se definió a sí misma como una aliada y defensora de los inmigrantes.

Amelia Knezevich tambien se consideraba una aliada.

“Entonces, si deportan a todos los trabajadores, ¿qué va a pasar con nuestros precios? Van a subir. No tienes que ser liberal de corazón. Si estás pensando con tu bolsillo, entonces piensa con tu bolsillo.”

Además, se estan llevando a cabo manifestaciones similares en todo el país, incluso en Los Ángeles, donde una gran protesta bloqueo la autopista 101 y llevo al Departamento de Policía de Los Ángeles a declarar una “manifestación no permitida”.