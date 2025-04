Cierran gran parte del litoral de Coronado por contaminación del agua

Varias playas de Coronado fueron cerradas durante el fin de semana debido a los altos niveles de bacterias en el agua, según el Departamento de Salud y Calidad Ambiental de San Diego (DEHQ).

El cierre de playas afectó al litoral desde la frontera entre EE.UU. y México hasta la playa norte de Coronado, también conocida como Dog Beach. Las zonas afectadas incluían la costa de Imperial Beach y las playas a lo largo de Silver Strand. Estos cierres se mantuvieron el lunes por la mañana.

El DEHQ aconseja a los bañistas que eviten el agua de estas zonas, ya que pueden provocar enfermedades. El departamento afirma que las zonas permanecerán cerradas hasta que el muestreo y las condiciones ambientales confirmen que son seguras para el contacto con el agua.

La DEHQ analiza diariamente los niveles de bacterias.Los últimos cierres y avisos de contacto con el agua se encuentran en el sitio web del Programa de Calidad del Agua de Playas y Bahías de la DEHQ.

El anuncio de la calidad del agua se produjo después de que la Comisión Internacional de Límites y Aguas dijo que México liberaría hasta cinco millones de galones por día de aguas residuales sin tratar en el río Tijuana hasta por cinco días.

El vertido de aguas residuales es el resultado de la necesidad de reparar una caja de conexiones crítica que forma parte del Proyecto Colector Internacional, según la IBWC.

El sábado, México notificó a la IBWC que había encendido una bomba en la estación de PBCILA para detener el vertido de aguas residuales al río Tijuana mientras se realizaban las reparaciones. El IBWC señala que, aunque esto ayuda a mitigar la cantidad de aguas residuales vertidas al río, sigue habiendo una cantidad considerable de aguas residuales liberadas.

As of last night, MX is discharging 5MGD wastewater into #TijuanaRiver as part of a Junction Box repair, part of MX's Intl Collector proj - MX advises 5 day release. #USIBWC is requesting MX take action. Read statement here: https://t.co/4HWkVJVsag@leezeldin @EPA @StateDept pic.twitter.com/2pygbjkbPv — U.S. International Boundary and Water Commission (@usibwc) April 10, 2025

The director of the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) says he will personally inspect the sewage crisis at the U.S.-Mexico border within the next two weeks. NBC 7’s Joe Little reports the attention is giving locals more hope than ever before.