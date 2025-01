LISTA: Cierre de escuelas por alerta roja en el condado de San Diego

SAN DIEGO - En medio de una estación invernal ya de por sí seca, el primer episodio de vientos de Santa Ana de 2025 eleva el peligro de incendios esta semana y ha provocado el cierre de algunos colegios en la zona.

Las escuelas de los siguientes distritos están afectadas:

UPDATE: Due to high winds and power outages, Sullivan Middle School and Bonsall High School in Bonsall Unified School District and Barona Indian Charter School are also closed Jan. 8, 2025. https://t.co/zdmHcYCcy4