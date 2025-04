La ciudad de San Diego aprueba la reducción del límite de velocidad en varias comunidades

El Ayuntamiento de San Diego votó unánimemente el martes a favor de reducir el límite de velocidad en algunas de las calles más transitadas de la ciudad. Los cambios incluyen tramos de Ocean Beach, Hillcrest y North Park, por nombrar algunos barrios, con el fin de mejorar la seguridad vial para todos los usuarios.

Esto forma parte del objetivo "Visión Cero" de la ciudad de cero muertes y lesiones graves relacionadas con el tráfico.

“El control de la velocidad es un componente fundamental”, declaró Maggie McCormick, miembro del departamento de transporte de la ciudad que presentó la propuesta al ayuntamiento el 22 de abril, en la reunión pública.

McCormick continuó explicando que los cambios reducirán el límite de velocidad de 25 a 20 millas por hora en 17 tramos de calle en 11 corredores. Los segmentos debían considerarse "distritos de actividad comercial", según la definición del Proyecto de Ley 43 de la Asamblea, que otorga a las jurisdicciones locales la facultad de ajustar los límites de velocidad en sus barrios con mayor afluencia peatonal mediante un conjunto específico de criterios.

El departamento de transporte analizó 38 áreas que podrían haber sido elegibles, según informó McCormick al consejo, pero menos de la mitad cumplían los requisitos. Los tramos de calle cuya velocidad máxima legal se reducirá incluyen:

Avenida San Diego, de la calle Noell a la calle Pringle

Calle Congress, de la calle Twiggs a la calle Harney

Avenida Newport, de la calle Abbott a Sunset Cliffs Boulevard

Avenida Santa Mónica, de la calle Cable a la calle Ebers

Calle Bacon, de la avenida Niagara a la avenida Saratoga

Bulevar Mission, de Santa Clara Place a San Jose Place

Avenida University, de la primera a la sexta avenida

Avenida University, de la décima a la calle Centre

Avenida University, de la calle 28 a la calle Ray

Calle 30, de la avenida Adams a la avenida Madison

Calle 30, de la avenida Meade a El Cajón Boulevard

Calle 30, de la avenida Howard a la avenida University

Calle 30, de la calle Dwight a la calle Upas

Bulevar Mission, de la calle Chalcedony a la calle Felspar

Bulevar El Cajón, de la avenida Winona a Avenida Altadena

Calle Washington, Calle Goldfinch hasta la Tercera Avenida

“A menudo vemos muchos peatones y ciclistas en estas zonas y, lamentablemente, también vemos demasiados accidentes”, declaró Stephen Whitburn, concejal del Distrito 3, en la reunión. “Reducir los límites de velocidad reducirá el número de accidentes y su gravedad”.

“Las investigaciones demuestran la importancia de cada milla por hora y cómo puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte”, afirmó Raúl Campillo, concejal del Distrito 7, en la reunión.

Sin embargo, no todos los miembros de la comunidad creen que esto tendrá el impacto que la ciudad espera.

“Hay mucho más que se puede hacer”, declaró Ann Rios, residente de North Park desde hace cinco años y aspirante a urbanista, a NBC 7. “De todos modos, [los conductores] no respetan el límite de velocidad, como yo, simplemente no les va a hacer mucho a las personas que ven la carretera despejada y piensan: ‘Voy a ir rápido porque no debería haber gente caminando’”.

Todos los miembros del consejo votaron a favor de aprobar los cambios en el límite de velocidad que se espera implementar este verano. McCormick añadió que este es el comienzo de un proyecto más amplio y que es probable que se analicen más calles y presenten sus propias sugerencias para la reducción del límite de velocidad a principios de 2026.