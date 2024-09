Ciudadana asegura que un campamento de indigentes pone en riesgo a viviendas en Southcrest

SAN DIEGO – Algunos propietarios de vivienda que vieron sus casas dañadas en las inundaciones del mes de enero, han logrado remodelarlas y volverlas alquilar, como es el caso de una ciudadana que vive en Southcrest, quien ahora dice se enfrenta a un nuevo problema: un campamento de personas sin hogar

“Aquí puedes ver el hoyo que tratamos de cubrir y que hicieron personas sin hogar para entrar a nuestra casa,” dice Arissa

Lo que más le preocupa a Arissa, cuyos padres son dueños de 2 viviendas ubicadas en la calle Birch en Southcrest, es que los indigentes prenden fogatas para cocinar.

“¿Y si algo pasa?, agarra el fuego un árbol, ¿qué va a pasar con nuestra casa? ¿quien lo va a pagar otra vez?”, señaló

Tras las inundaciones históricas de enero, ambas casas quedaron destruidas y volverlas a construir tuvo un costo de $100,000. Hoy están listas para ser alquiladas, sin embargo, asegura que los inquilinos se niegan a pagar los $2,000 de renta,

“Porque tenemos a las personas sin hogar atrás, solo podemos rentarla en $1700, las personas no quieren vivir tan cerquitas”, indicó

Arissa relató que los últimos meses ha puesto varias quejas ante la ciudad de San Diego, sobre este campamento y los riesgos que representa para la comunidad. Sin embargo, las autoridades le indicaron que se dirigiera a Caltrans, ya que el terreno donde está el campamento pertenece al estado

“Nomas me mandan un mensaje de, recibimos tu ticket, tenemos 5 tickets y cerraron 3 sin hacer nada”, acusó Arissa.

Telemundo 20 se puso en contacto con Jose Ysea, vocero de la ciudad, quien visitó la zona y atendió las quejas y preocupación de Arissa

“Nosotros tuvimos oficiales aquí en la mañana confirmando que no había peligro inminente, que no había fogatas. Ya vieron el campamento y le dieron notificación a Caltrans que tienen que venir a limpiar aquí”, informó

Por su parte Caltrans envió a Telemundo 20 el siguiente comunicado:

“Caltrans está al tanto de este campamento y tiene un ticket de Solicitud de Servicio al Cliente en nuestro sistema para abordarlo y estamos coordinando con la ciudad de San Diego. Caltrans proporciona un aviso publicado en los campamentos al menos 48 horas antes de cualquier remoción del campamento, excepto en circunstancias que representen un riesgo inminente para la vida, la salud, la seguridad o la infraestructura”.

Si usted tiene un problema similar a este, la ciudad recomienda que lo reporte en la aplicación Get it Done, ó al número 619-531-2000

Cabe señalar que desde el 2019, el gobierno de California ha invertido alrededor de $ 27 mil millones para que las autoridades locales aborden la crisis de personas sin hogar. Esta cifra incluye mil millones dirigidos a las comunidades locales para ayudar a las personas que viven en campamentos a través de Subvenciones de Resolución de Campamentos y $40 mil millones adicionales invertidos para crear nuevas viviendas.