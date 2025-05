Ciudadanos se oponen a recortes de presupuesto en bibliotecas y centros recreativos en San Diego

SAN DIEGO- Líderes de varias organizaciones comunitarios exigieron al alcalde Todd Gloria y al Ayuntamiento de San Diego que rechacen los recortes presupuestarios que proponen reducir drásticamente recursos en parques, bibliotecas, centros recreativos y más.

Los recortes son parte del plan general del alcalde para afrontar la crisis y deficit presupuestario de $258 millones que enfrenta la ciudad. La propuesta incluye:

Noticias California 24/7 en Telemundo 20. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El cierre de todas las bibliotecas los domingos y lunes y la reducción del programa de tutorías de 18 a 10 bibliotecas.

La reducción del horario de todos los centros recreativos de 60 a 40 horas semanales y el cierre estacional de baños selectos en parques de la ciudad.

"Un poco triste porque como dije nuestro programa sí recibe mucho apoyo de ellos (centro de recreación) y sé que muchos de mis estudiantes cómo que les gusta ir a la biblioteca, tenemos jardinería allí tenemos muchas cosas que les gusta", expresó Melissa Álvarez, del programa Rise Up Industries.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Dicha organización señala que utiliza las instalaciones del Centro de Recreación en City Heights para generar un espacio seguro para los niños después de clases, donde los ayudan con la tarea y a trabajar en equipo.

"Que los estudiantes sepan que hay otra alternativa y no ocupan como experimentar cosas que a lo mejor los puedan llevar a momentos que no saben cómo esperarse o caen en malos pasos donde pueden afectar no solo a ellos sino a sus familias también", señaló Álvarez.

Al igual que ella, líderes de varias organizaciones comunitarias expresaron su frustración por los recortes generales a estos servicios. En lugar de recortes parejos, piden al alcalde y concilio de la ciudad a que tomen decisiones más específicas.

"Si va a ser recortes, empezar a hacer recortes en los en los lugares donde los programas no son tan utilizados, o donde la gente tiene más recursos y solvencia económica para poder dar acceso a sus hijos a otras actividades, y conservar el dinero en los lugares donde la comunidad no tiene acceso para poder pagar otros recursos", dijo Ana González, vecina de City Heights , quien se manifestó este martes en el parque Jeremy Henwood.

Por su parte, el alcalde señaló la semana pasada que si bien no pueden resolver ni atender todos los intereses, se asegurarán de que este presupuesto proteja a los ciudadanos, arregle los caminos, aborde el problema de las personas sin hogar y construya más viviendas.

Todd Gloria presentará una versión actualizada del presupuesto el próximo 14 de mayo.