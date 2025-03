El clima del condado de San Diego vuelve a ser de lluvia y nieve de montaña

SAN DIEGO- Una débil tormenta de río atmosférica se movió hacia San Diego el miércoles, listo para traer días de lluvia intermitente, nieve de montaña y ráfagas de viento en el condado de San Diego.

Chubascos generalizados - y tormentas eléctricas potenciales - se espera que comience en la esquina noroeste del condado alrededor de 4 p.m. a 6 p.m. y se mueven hacia el sureste durante toda la noche, NBC 7 Greg Bledsoe dijo. La primera ronda de la tormenta de la lluvia tenía el potencial de traer en cualquier lugar de un cuarto de pulgada a una media pulgada de lluvia el miércoles solo.

Ligeros chubascos dispersos continuará a través de la mañana del jueves y por la tarde. Pero la lluvia más fuerte y las nevadas se espera el jueves por la noche y hasta el viernes por la mañana, dijo el equipo de meteorólogos de NBC 7.

Cuando termine la tormenta, los totales de lluvia de tres días probablemente ascenderán a alrededor de media pulgada a una pulgada para las áreas al oeste de las montañas, mientras que las montañas podrían tener varias pulgadas de nieve y lluvia.

El meteorólogo de NBC 7 Greg Bledsoe está siguiendo la tormenta para traerte las últimas actualizaciones meteorológicas. A partir de las 4 p.m. del miércoles, este es su pronóstico del tiempo de primera alerta.

MIÉRCOLES POR LA NOCHE:

JUEVES POR LA MAÑANA:

JUEVES POR LA NOCHE:

VIERNES POR LA MAÑANA:

FIN DE SEMANA:

Se espera que la capa de nieve descienda hasta los 1.000 metros el jueves por la mañana, lo que podría hacer que las carreteras estuvieran resbaladizas para los que se desplazan por las montañas de San Diego. Un aviso meteorológico de invierno estará en vigor desde las 4 a.m. Jueves hasta las 10 a.m. Viernes. Áreas como el Monte Laguna y Palomar Mountain podría ver en cualquier lugar de 2-6 pulgadas de nieve.

Un aviso de viento estará en vigor para la región desértica de 10 p.m. Miércoles a 10 p.m. Jueves como los vientos aumentan de 20-30 mph con ráfagas que podrían alcanzar 55 mph.

