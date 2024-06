Colocan flores donde murió adolescente atropellado por el Trolley

SAN DIEGO- A pocos días de la tragedia en la que un adolescente de 17 años murió embestido por un tren de la línea Pacific Surfliner, familiares y amigos llevaron Flores, velas en el lugar de los hechos en Sorrento Valley.

El Departamento del Alguacil de San Diego informó que testigos relataron que tres jóvenes que iban en bicicleta se detuvieron en el cruce para permitir el paso de un tren qué se dirigía al norte. Después, la víctima avanzo en su bicicleta sin percatare que otro tren venia en dirección sur y fue ahí cuando ocurrió el accidente.

Silvia Rodríguez es una de las testigos de los hechos, quien se dijo impresionada por el accidente y lamentó la muerte del joven.

“A mí me impactó ver todo. Me pongo en el lugar de los papás, yo creo que nunca se van a poder recuperar” indicó Silvia.

Agregó que es importante que los jóvenes tengan precaución y también hizo un llamado de atención a los padres de familia para que no dejen de supervisar a sus hijos.

“Que siempre tengan mucha precaución, inclusive cuando son niños, de esa edad y se me hace mucha irresponsabilidad de los padres también que no los estén supervisando porque no dejan de ser niños”, concluyó

Tras este lamentable suceso la empresa ferroviaria Amtrak envió a NBC7 el siguiente comunicado

“Estos accidentes pueden afectar a todos los implicados, a los heridos o fallecidos y a sus familias, a nuestro personal ferroviario y a nuestros pasajeros. También nos recuerdan la importancia de cumplir la ley y de extremar la precaución en las vías y cruces ferroviario”, señaló el comunicado.