Después de 50 años, comenzará la construcción del parque Beyer en San Ysidro

SAN DIEGO - La construcción del tan esperado Parque Beyer en San Ysidro comenzará esta semana, con el objetivo de completar el parque de ocho acres en la primavera de 2026, según anunciaron el martes las autoridades.

La fase 1 del proyecto, que se llevará a cabo en un terreno de 43 acres no urbanizado y recibirá financiación de varias fuentes, entre ellas la iniciativa Parques para Todos del alcalde Todd Gloria.

" Beyer Park será el primer parque público nuevo de San Ysidro en más de 25 años y sirve de ejemplo de nuestro compromiso de proporcionar a todos los sandieguinos acceso a espacios recreativos de alta calidad", dijo Gloria. "También es un ejemplo de por qué las asociaciones importan, y estoy agradecida al Programa de Desarrollo de Parques y Revitalización Comunitaria del Estado de California y a los fondos conseguidos por el representante Juan Vargas, demócrata de San Diego, que en conjunto proporcionaron los millones de dólares en financiación para hacer realidad este sueño".

Hace décadas que los residentes de San Ysidro esperaban un parque en esa ubicación, ya que en un plan comunitario de 1974 se designó un terreno de 6,78 acres para un parque en el futuro. Ambos planes comunitarios de San Ysidro de 1990 y 2016 reiteraron las peticiones de construir el parque Beyer a lo largo del bulevar Beyer Este.

"Mi principal prioridad es garantizar que los residentes del Distrito 8 tengan los servicios que proporcionan una alta calidad de vida, como parques y bibliotecas», dijo la concejal Vivian Moreno, cuyo distrito incluye San Ysidro. «Durante más de 30 años, el Ayuntamiento ha prometido construir el Parque Beyer para los residentes de San Ysidro. Por desgracia, los anteriores dirigentes municipales no cumplieron esa promesa. Estoy orgullosa de haber trabajado estrechamente con los miembros de la comunidad, en particular con los jóvenes de San Ysidro, para construir finalmente el Parque Beyer y ofrecer a los residentes el espacio de aparcamiento que se merecen".

Una vez terminado, el parque contará con una zona de juegos infantiles, campos de pelota, áreas de picnic, baños un parque para perros, un parque de patinaje, senderos para caminar y arte público, según documentos de la ciudad.

A través de la Comisión de Arte y Cultura de San Diego, los artistas Ingram Ober y Marisol Rendón crearon una obra de arte para el parque Beyer, titulada "Santuario del aire". La obra consiste en un "singular árbol de palo fierro que crecerá dentro de un recinto escultórico que se relacione visualmente con el crecimiento del árbol y que también cree un espacio característico para contemplar los procesos vivos de un árbol", reza un comunicado de la ciudad.

Los visitantes del parque podrán ver crecer los árboles y transformarse con las diferentes estaciones.

A través de Parks for All of Us, Beyer Park recibió $1 millones de dólares de la Citywide Park Development Impact Fee en marzo de 2024. El proyecto también recibió una asignación de $ 2,5 millones en fondos de la Subvención de Desarrollo Comunitario en Bloque en el año fiscal 2023, junto con $ 8,5 millones de dólares en fondos del Programa de Subvenciones para el Desarrollo de Parques y Revitalización de la Comunidad del estado.

Para la Fase 2 del proyecto, el gobierno federal concedió en 2022 una subvención de $5 millones de dólares de un programa que tiene como objetivo crear más espacios verdes y opciones de recreación al aire libre en áreas marginadas .

El costo total del proyecto ronda los $22,4 millones de dólares.

" Las obras de construcción del nuevo parque Beyer se han hecho esperar y es emocionante ver cómo se llevan a cabo", declaró Andy Field, director del Departamento de Parques y Ocio de la ciudad. "Damos las gracias a nuestros numerosos socios, incluida la comunidad de San Ysidro, los jóvenes, numerosas organizaciones sin ánimo de lucro y los gobiernos federal y estatal, por ayudar a financiar y construir este parque tan necesario".

"Es importante que todos los habitantes de San Diego tengan un acceso equitativo a los recursos de parques y actividades recreativas, y esto nos acerca un paso más a garantizar que haya más parques al alcance de más personas en toda nuestra ciudad", añadió.