Comerciantes reportan bajas ventas durante celebración del 5 de mayo en Old Town

SAN DIEGO - Old Town es un referente en la Celebración del 5 de mayo desde hace 42 años. Platillos típicos de la gastronomía mexicana como enchiladas y mole, acompañadas de tortillas hechas a mano, además de bebidas con y sin alcohol consienten el paladar de los visitantes.

Este año las actividades comenzaron desde el fin de semana, siendo el sábado el día en el que se observó mayor afluencia de visitantes. Pese a esto, menos personas acudieron en comparación a años anteriores.

“Este fin de semana estuvo un poco despacio debido al tiempo, pero no nos impidió tener mucha gente como pueden ver poco a poco están llegando”, contó a Telemundo 20 Gloria, gerente del Café Coyote.

Comerciantes asociaron la disminución de visitantes principalmente a la lluvia y bajas temperaturas.

“Por lo general la gente camina en las calles y hay ballet folclórico y este año pues no hubo tanto en las calles so siento que afectó el temperamento de que la gente saliera”, contó Sonia Ortega, Gerente General de Old Town Mexican Cafe.

Aun así, a los turistas dentro del país y fuera de él, les agrada esta celebración. Algunos siguen creyendo que esta es la fecha de la Independencia de México, mientras que para otros es solo un buen pretexto para pasarla bien, ya que conocen la diferencia de celebración entre México y EEUU.

El 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla, donde el Ejército Mexicano obtuvo la victoria sobre el Ejército Francés en 1862.

“Eso para mi es irónico que nosotros sabemos cómo hispanos que no es lo que ellos dicen, pero es una oportunidad perfecta para celebrar nuestra cultura”, expresó Sonia Ortega.

A pesar del inconveniente del mal tiempo, los negocios ofrecieron lo mejor para atraer a más clientes, aseguró Erin Liddell, directora de Desarrollo de la Cámara de comercio Old Town.

Los restaurantes y bares lograron captar a un mayor número de personas durante todo el fin de semana a comparación de otros negocios que no corrieron con la misma suerte, esto debido que hay otro factor que los está afectando.

“Existen las redadas, existen los aranceles por los negocios que tal vez va a perjudicar ojalá que más adelante no se empeore”, dijo Segundo Tiupul, comerciante en Old Town.

Agregó que ha notado menos clientes desde hace algunos meses y tanto turistas como locales ya no gastan igual y menos en artesanías.

“Si ha afectado un poco el hecho de que pues la gente no puede viajar y están poniendo también muchas restricciones entonces eso también varía”, coincide Sonia Ortega.

En varias ciudades como Chicago y Philadelphia decidieron cancelar las celebraciones por esta fecha por temor a operativos migratorios.

La Cámara de Comercio de Old Town se dice honrada de haber tenido la oportunidad de celebrar de forma segura y esperan así continúe.