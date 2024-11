Comienza desalojo de los campamentos de indigentes del cauce del río San Diego

SAN DIEGO- La ciudad de San Diego empezó a desalojar los campamentos de personas sin hogar del cauce del río San Diego tras publicar el lunes a primera hora avisos en los que se informa a las personas que viven allí de que tienen que recoger sus pertenencias y marcharse.

Se trata de un esfuerzo coordinado con múltiples organismos, el primero de este tipo en el cauce del río, y la culminación de meses de esfuerzos de divulgación sufragados con millones de dólares de financiación estatal.

Los avisos de color verde brillante publicados a primera hora del lunes indicaban que la ciudad tenía previsto llevar a cabo la limpieza en un plazo de 24 horas.

Los trabajadores de People Assisting the Homeless llevan meses en el cauce del río, trabajando para encontrar alojamiento y ofrecer servicios de apoyo a quienes viven allí.

"La reubicación se va a hacer pase lo que pase, como se tenía que hacer. Así que era: ¿se retiran y siguen haciendo lo mismo que han estado haciendo, retirando multas, deteniendo y tirando las cosas de la gente para que tengamos que empezar de nuevo?», dijo Autumn McCann, de PATH. "¿O nos asociamos y proporcionamos primero los servicios de gestión de casos e intentamos que la gente tenga todo lo que necesita?".

Las últimas cifras del censo de la Fundación San Diego Riverpark, publicadas el mes pasado, indican que se cree que viven en el cauce del río unas 423 personas.

El lunes, McCann pasó todo el día en el lecho del río, cerca de la intersección de la Interestatal 5 y la Interestatal 8, para intentar que las personas que permanecían allí se refugiaran de alguna forma, como en los lugares seguros para dormir de la ciudad o en viviendas temporales.



Comentó que MTS, los socorristas, Caltrans y la ciudad participarán en las tareas de limpieza el martes por la mañana, con un barco socorrista y una grúa que levantará cargas de escombros del lecho del río.



"No quiero que ninguno de mis clientes sea multado o detenido", dijo McCann. "No quiero que eso ocurra, así que estoy un poco estresado y presionado, pero me siento confiado en que podremos ayudar a la mayoría de las personas que aún quedan ahí fuera".

"Me deprime, y ya estoy deprimido, así que lo empeora aún más", dijo Joseph Miller. Lleva seis años viviendo en la calle y llegó al cauce del río San Diego aproximadamente un mes antes de que se publicaran los avisos.

"No creía que esto fuera a ocurrir", afirma. "Nos están echando".



"Se trata de prestar asistencia, proporcionar recursos y luego ir y hacer la reducción, hacer la limpieza, restaurar esta área de nuevo a lo que era", dijo el portavoz de la ciudad Matt Hoffman.

La iniciativa se financia con $3.6 millones de subvenciones estatales concedidas a la ciudad de San Diego con cargo a los Fondos de Resolución de Campamentos de California. Esto forma parte de un total de $17 millones en subvenciones concedidas a la ciudad, al condado de San Diego y a la ciudad de Santee con cargo a dichos fondos el pasado mes de junio.



La financiación utilizada para despejar el cauce del río puede gastarse en subsidios de alquiler, trabajo de divulgación, servicios de apoyo y mucho más.



"Se trata de construir y proporcionar los recursos que la gente necesita para salir de la falta de vivienda y no volver a ella", dijo Hoffman. "Esa es parte de la ventaja de esta subvención. Estos fondos son flexibles para que alguien algo no funciona para alguien, podemos probar otra cosa".

Sarah Johnson fue una de las últimas en marcharse. Se mudó al lecho del río hace cinco o seis años con su ahora ex novio.



"No me gusta estar aquí abajo, porque me duelen los pies de la arena", dice.



Las fuertes lluvias del año pasado también presentaron algunos problemas. Muchos de los que vivían en el cauce tuvieron que ser rescatados cuando subió el nivel del agua.

"Un gran lío", dijo Johnson. "Mis dos kayaks y mis dos carritos se cayeron al río. Los recogimos, pero fue una pesadilla".



Tras meses de esfuerzos, el ayuntamiento ha decidido que las personas que permanezcan en el cauce del río el martes por la mañana serán tratadas caso por caso.



Los funcionarios dijeron que el momento del proceso de reducción - comenzando el día de las elecciones - fue una coincidencia, puesta en marcha cuando la ciudad solicitó las subvenciones del Fondo de Resolución de Campamentos en 2023. El proceso de reducción continuará durante toda la semana, ya que la ciudad trata de adelantarse a la marea alta y a la próxima temporada de lluvias.

Miller dijo que pensaba aceptar la oferta de ir a O Lot, uno de los lugares seguros para dormir de la ciudad. Dijo que planea ocuparse de algunos problemas médicos y luego buscar trabajo, aún con la esperanza de poder recuperarse.

"No podía dejar pasar esto, ¿sabes? Aquí hay muchas oportunidades", dijo Miller. "Hay muchas cosas que hacer aquí en San Diego".