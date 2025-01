Desde los incendios en el condado de Los Ángeles hasta los incendios en Mission Valley y Rancho Bernardo, los bomberos de San Diego han estado en la primera línea de una serie de incendios que ya dura semanas, a pesar de que el Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego enfrenta posibles recortes presupuestarios.

"Siempre hemos tratado de evitar que la policía y los bomberos sufran lo peor de cualquier recorte en particular", dijo el alcalde de San Diego, Todd Gloria, el miércoles.

Con la ciudad de San Diego enfrentando un déficit presupuestario de más de $250 millones, Gloria se ha visto obligada a tomar algunas decisiones difíciles. Según el plan presupuestario, eso significaría reducir cosas como las operaciones de despacho, eliminar una academia de bomberos y la dotación de personal de helicópteros.

Gloria dice que los aviones de otras agencias ayudarán a llenar cualquier vacío como lo que vimos durante el incendio forestal de College Area en octubre, que se desató en el lado sur de Montezuma Road.

"Teníamos varios aviones en el aire, pero solo dos de ellos fueron pagados por la ciudad de San Diego", dijo Gloria. "Los otros fueron pagados por otras agencias del área como SDG&E y Cal Fire, por lo que podemos trabajar en colaboración. Y, por supuesto, eso se recupera más tarde cuando nuestros bomberos son llamados a ayudar en otra jurisdicción".

NBC 7's Omari Fleming shows us some of the strategies local firefighters use to help get rapidly moving fires under control.

A pesar de los recortes propuestos, el subdirector del SDFD, Dan Eddy, dice que siente que su departamento está increíblemente preparado para cualquier amenaza. Después de la reunión del Comité de Seguridad Pública del miércoles, dijo que estaba agradecido de que planeen que haya fondos disponibles para los puestos de eliminación de maleza.

También señaló que el departamento cuenta con personal completo, con 1000 bomberos. Pero según el plan presupuestario, parte de los recortes exigen ahorros a través de puestos vacantes no cubiertos. "Estamos considerando agregar una tercera academia", dijo Eddy. "Sería una academia consecutiva, así que básicamente sería trimestral. EspañolNuestras academias suelen empezar con unas 35 a 40 personas".

Mientras la ciudad busca implementar los recortes, el aerosol retardante de fuego llamado Citrotech es una de las innovaciones que Gloria dice que la ciudad está usando con más frecuencia en áreas con mucha maleza y campamentos para ayudar a prevenir incendios.

"Colocarlo en áreas de alto riesgo antes de un incidente hace que sea mucho menos probable que se encienda un incendio en cualquier lugar cercano", dijo el alcalde.

Gloria dice que es ese tipo de innovación la que se necesita en este momento, pero está de acuerdo con Eddy en que una de las mayores armas de la ciudad contra los incendios es el acuerdo de ayuda mutua y colaboración.

“La ciudad de San Diego está bien preparada. La región está bien preparada, nuestra colaboración entre nosotros y asegurarnos de que todos estemos en la misma página, y tenemos esos recursos adicionales aquí, garantiza que podamos protegerlos", dijo Eddy.

Gloria también señaló que la prevención de incendios no es solo responsabilidad de la ciudad y el departamento de bomberos. Dice que también es importante que los propietarios limpien la maleza de su propiedad e informen sobre cualquier problema que tengan.