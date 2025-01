Los incendios forestales que destruyeron viviendas en varias zonas del área de Los Ángeles pondrán a prueba los esfuerzos de California para estabilizar el mercado de seguros del estado después de que muchas aseguradoras dejaron de emitir pólizas residenciales debido al alto riesgo de incendio.

Los incendios impulsados ​​por el viento que comenzaron el martes a través de vecindarios desde la costa del Pacífico hacia el interior hasta Pasadena y Hollywood Hills. El gran daño a la propiedad en un estado propenso a desastres con altos precios inmobiliarios y un panorama de seguros incierto podría hacer que la cobertura sea más cara y aún más difícil de encontrar.

Una zona que probablemente sienta el impacto, y enfrente desafíos para reconstruirse, es Pacific Palisades, una comunidad acomodada ubicada entre el Océano Pacífico y las montañas de Santa Mónica. El incendio forestal de esta semana allí ha sido nombrado como el más destructivo en la historia moderna de la ciudad de Los Ángeles. Las llamas destruyeron negocios, una biblioteca, monumentos culturales y casas.

Las autoridades estatales habían incluido anteriormente a Palisades como una de las cinco áreas del sur de California con la mayor concentración de riesgos potenciales de incendios forestales. La comunidad también se encuentra entre las áreas más afectadas por la falta de cobertura de seguros.

Cuando State Farm decidió interrumpir la cobertura de 72.000 casas y apartamentos en California el año pasado, perdió casi el 70% de su participación de mercado en Pacific Palisades, según The San Francisco Chronicle.

Esto es lo que debe saber sobre la crisis de seguros residenciales de California y cómo los incendios forestales en curso pueden afectar aún más al mercado de pólizas:

¿Por qué California tiene una crisis de seguros para el hogar?

California ha visto a otras aseguradoras importantes reducir la cobertura de propiedades en el estado más poblado del país a medida que el cambio climático hace que los incendios forestales, las inundaciones y los huracanes sean más comunes y dañinos.

De los 20 incendios forestales más destructivos en la historia del estado, al menos 15 ocurrieron desde 2015. Los datos no incluyen los incendios del área de Los Ángeles de esta semana.

En 2023, siete de las 12 compañías de seguros más grandes por participación de mercado en California suspendieron o restringieron la emisión de nuevas pólizas en el estado. Eso ha hecho que sea extremadamente difícil para los propietarios de viviendas en áreas de alto riesgo obtener o pagar un seguro.

¿Qué pasa con los residentes que no pueden obtener un seguro de vivienda regular?

Los propietarios de viviendas de California en áreas propensas a incendios forestales no tienen seguro o se unen al Plan de Acceso Justo a los Requisitos de Seguro (FAIR), que el estado creó como último recurso para los propietarios que no pudieron encontrar un seguro.

Muchas personas compran el Plan FAIR para satisfacer sus requisitos hipotecarios, pero las pólizas solo cubren los daños básicos a la propiedad y tienen un límite de $3 millones. Dado el valor de los bienes inmuebles involucrados y la cobertura limitada, los asegurados del Plan FAIR que perdieron sus hogares en los incendios de esta semana pueden tener dificultades para recuperar su dinero.

Las pólizas pueden ser muy básicas, y algunas opciones solo cubren el valor real en efectivo de lo que se perdió en lugar de los verdaderos costos de reemplazo, dijo Amy Bach, directora ejecutiva del grupo de defensa del consumidor United Policyholders.

El plan fue diseñado para ser una solución temporal, pero más californianos que nunca confían en él. La cantidad de pólizas residenciales FAIR emitidas en el estado aumentó más del doble entre 2020 y 2024, alcanzando casi 452,000 pólizas.

¿Podrían las reclamaciones por los incendios de Los Ángeles empujar al Plan FAIR a la insolvencia?

Las pólizas vendidas a los clientes de FAIR financian principalmente el plan, pero las aseguradoras tendrían que pagar al fondo si se vuelve insolvente o para evitar que se declare en quiebra. Según una nueva norma estatal, las aseguradoras podrían pedir al estado que apruebe aumentos de tarifas para recuperar el dinero gastado en rescatar al Plan FAIR.

La portavoz del Plan FAIR, Hilary McLean, dijo que podría llevar años contabilizar las pérdidas totales de los incendios del área de Los Ángeles. Si bien es demasiado pronto para realizar estimaciones de pérdidas confiables, el Plan FAIR prevé poder pagar las reclamaciones por los incendios forestales, dijo McLean.

"Estamos al tanto de la información errónea que se publica en línea sobre la capacidad del Plan FAIR para pagar las reclamaciones", dijo en un comunicado. "El Plan FAIR tiene mecanismos de pago establecidos, incluido el reaseguro, para garantizar que se paguen todas las reclamaciones cubiertas".

El plan tiene aproximadamente $700 millones en efectivo disponible y alrededor de $2.5 mil millones en reaseguro, según el testimonio brindado a los legisladores de California el año pasado.

Según la inmobiliaria Redfin, el valor medio de las viviendas en Pacific Palisades y sus alrededores ronda los 3,3 millones de dólares. Los propietarios de las propiedades más valiosas probablemente no dependan del Plan FAIR debido al límite de cobertura, dijo Jamie Court, presidente de la organización sin fines de lucro Consumer Watchdog.

Las reclamaciones por los incendios serán significativas, dijo Court, "pero esto no es suficiente para hacer que la industria cierre o que el Plan FAIR cierre".

El jueves, los legisladores estatales presentaron un proyecto de ley que daría al Plan FAIR la capacidad de buscar "bonos de catástrofe" si enfrenta problemas de liquidez.

¿Cómo ha respondido California a la crisis de los seguros?

En una nueva táctica, los funcionarios estatales emprendieron una revisión de un año para dar a las aseguradoras más libertad para aumentar las primas a cambio de emitir más pólizas en áreas de alto riesgo.

Una nueva regulación que entró en vigencia este mes permite a las aseguradoras considerar el cambio climático al establecer sus precios. Anteriormente, California no permitía que las compañías de seguros tuvieran en cuenta los riesgos actuales o futuros al decidir cuánto cobrar. Muchas compañías citaron la restricción como su razón para retirarse del mercado de seguros del estado.

El estado también está en la etapa final de aprobación de una norma que permitiría a las compañías de seguros trasladar los costos del reaseguro a los consumidores de California. Las compañías de seguros generalmente compran reaseguros, o seguros para sí mismas, en caso de que se enfrenten a grandes pagos por desastres naturales o pérdidas catastróficas. California es el único estado que aún no permite que los asegurados asuman el costo del reaseguro.

Las nuevas reglas han llevado a Farmers, la segunda aseguradora más grande del estado, a reanudar la emisión de nuevas pólizas para propietarios de viviendas el mes pasado. El Tribunal de Vigilancia del Consumidor afirma que las normas también podrían facilitar que las aseguradoras aumenten las tarifas con poca supervisión.

¿Cómo afectarán los incendios al mercado de seguros de California?

Es “prematuro” evaluar si los incendios azotados por el viento y su destrucción frenarán el intento de California de preservar las opciones de seguro de vivienda para los residentes, dijo Denneile Ritter, vicepresidente de la Asociación Estadounidense de Seguros de Propiedad y Accidentes, la asociación comercial nacional más grande para aseguradoras de viviendas, automóviles y empresas.

Pero las primas para propietarios de viviendas podrían aumentar pronto, dijo el economista de RAND Lloyd Dixon. Si los modelos de las aseguradoras indican un posible aumento del riesgo, “entonces se esperaría ver solicitudes de aumentos de primas por parte de las aseguradoras”, dijo.

El comisionado de seguros de California, Ricardo Lara, dijo el miércoles que las nuevas normas promulgadas que permiten la consideración del cambio climático en las primas ayudarán a las aseguradoras a evaluar con precisión los riesgos y establecer tarifas justas. El estado también está emitiendo una moratoria de un año que prohíbe a las compañías de seguros eliminar la cobertura en áreas afectadas por incendios.

“Las compañías de seguros están prometiendo su compromiso con California, y las haremos responsables de las promesas que han hecho”, dijo Lara en un comunicado.

