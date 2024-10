SAN DIEGO, California- Las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 5 de noviembre están a la vuelta de la esquina y muchos ya recibieron sus boletas electorales en el condado de San Diego. Sin embargo, los ciudadanos estadounidenses que viven fuera del país, tienen diferentes maneras para emitir su voto, de acuerdo al Registro de Votantes del Condado de San Diego.

VOTO DE CIVILES QUE VIVEN FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS

Cómo registrarse para votar en el extranjero:

Aquellos que viven en el extranjero pueden registrarse y solicitar una boleta por correo, aquí.

Al utilizar la Solicitud de Tarjeta Postal Federal (FPCA, por sus siglas en inglés) vinculada anteriormente, obtendrá el estado permanente de voto por correo. El Registro de Votantes del Condado de San Diego recomienda usar el formulario FPCA cada vez que cambie su dirección, dirección postal, información de contacto o preferencia de votación para asegurarse de recibir sus materiales de votación antes de cada elección.

Puedes enviar por correo o fax su boleta marcada a la siguiente ubicación: (El Registro de Votantes del Condado de San Diego también le recuerda que incluya su Formulario Estándar de Juramento de Votante que recibirá en su paquete de boleta por correo)

Registro de Votantes del Condado de San DiegoP.O. Box 85520San Diego, CA 92186-5520Fax: (858) 505-7294

Para que tu voto sea válido debe tener matasellos del Día de las Elecciones o antes y ser recibido por la oficina del Registro dentro de los siete días posteriores al Día de las Elecciones.

Si no puedes obtener una boleta de voto por correo de reemplazo por su cuenta, puedes designar a un representante para obtener esa boleta. La Solicitud para Proporcionar Boleta de Voto por Correo al Representante se puede encontrar aquí: Inglés

Esta solicitud debe ser firmada por el votante y presentada en persona a la Oficina del Registro de Votantes por su representante.

VOTO PARA MILITARES ACTIVOS Y DEPENDIENTES QUE VIVEN FUERA DEL PAÍS

El estatus de voto por correo permanente para el personal gubernamental en el extranjero se denomina UOCAVA, que significa ley de voto ausente para ciudadanos uniformados y extranjeros.

Según el gobierno federal de Estados Unidos, UOCAVA es una ley que proporciona la base legal para los requisitos de voto ausente de estos ciudadanos para cargos federales.

¿QUIÉNES SON ELEGIBLES PARA UOCAVA?

Miembros de la Marina, Ejército, Fuerza Aérea, Cuerpo de Marines o Guardia Costera de Estados Unidos

Marina Mercante

Cuerpo encargado del servicio de salud pública de Estados Unidos

Cuerpo encargado de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA)

Estado activado de la Guardia Nacional o milicia estatal

Cónyuges elegibles o dependientes de los anteriores

Ciudadanos estadounidenses elegibles que viven fuera de Estados Unidos o el Distrito de Columbia

El Registro de Votantes del Condado de San Diego emitió una lista de recomendaciones para saber cómo registrarse para votar e incluso registrarse para el voto por correo, para los ciudadanos estadounidenses que son elegibles a UOCAVA.

Puedes registrarte para votar y solicitar la boleta por correo aquí.

Puedes acudir a las oficinas de la embajada o el consulado de Estados Unidos en tu ciudad para solicitar una copia impresa de la solicitud de registro para votar.

El personal militar puede obtener la copia impresa de la solicitud de registro para votar de su oficial de Asistencia Electoral.

VOTO CONDICIONAL

El Registro de Votantes del Condado de San Diego explicó que los ciudadanos estadounidenses que viven en Tijuana o en otra parte del extranjero pueden viajar a Estados Unidos desde que abren los centros de votantes el próximo 24 de febrero o acudir a las oficinas del Registro ubicadas en Kearny Mesa donde pueden registrarse para el voto condicional.

Una vocera del Registro de Votantes del Condado de San Diego explicó que si los votantes no tienen una dirección válida en Estados Unidos (PO BOX no cuenta), pueden registrarse como personas sin hogar o "homeless", ya que no cuentan con una residencia en San Diego, y así podrían emitir su voto condicional en las próximas elecciones.

La oficina del Registro de Votantes del Condado está abierta de lunes a viernes desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m. y está ubicada en 5600 Overland Avenue, San Diego, California.

Más recursos para las personas estadounidenses que viven fuera del país y que quieran votar en las próximas elecciones primarias presidenciales de Estados Unidos, los encuentras aquí.