Comparece ex alcaldesa de Tijuana Montserrat Caballero por desalojo de ex diputado en 2023

TIJUANA- Luego de nueve meses de haber dejado el cargo, Montserrat Caballero, ex alcaldesa de Tijuana, volvió a pisar las instalaciones de Palacio Municipal, el motivo, una investigación en su contra.

“Primero quisiera ver cuáles son los hechos y ya una vez que salga podría yo determinar si es o no una persecución política, espero que no”.

Noticias California 24/7 en Telemundo 20. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Esas fueron las primeras declaraciones de Montserrat Caballero, quien fue citada a Sindicatura Municipal por un procedimiento en su contra, dice que por una supuesta violencia política en contra del exdiputado Sergio Moctezuma Martínez López, quien el 7 de julio del año 2023, fue desalojado de manera violenta junto con un grupo de ciudadanos de las instalaciones del Palacio Municipal. En ese entonces Caballero Ramírez admitió que dio la orden debido a que se iban a fumigar las instalaciones.

Tras acudir al citatorio, quien estuviera al frente de la alcaldía de Tijuana de 2021 a 2024, asegura que es un proceso que ya estaba culminado y finiquitado por el tribunal electoral, sin embargo, fue retomado por la actual administración municipal.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“Rendí mi declaración, les traje las documentales, mismas que en su momento el propio tribunal les mandó, ya las traje yo, es decir, trajimos la plana hecha para que no vayan a caer en la situación de desacato pugnando yo por la paz, que se hagan los procesos bien”, añadió.

El representante legal de la ex alcaldesa, quien fungió en su administración como oficial mayor, señala que Sindicatura continúa en su posición de inculpar a Caballero.

“Que no fue impugnado por el propio verdadero afectado que es el señor Moctezuma, a parte, la directora de investigación demostró que sigue firme y ratifican lo que ella está sosteniendo, no obstante que la misma ley de responsabilidades establece que cuando existe otro procedimiento, cuando y se fue juzgado se tiene que sobre exceder por ya no existir materia”, explicó Marcelo Machain.

La ex alcaldesa menciona que no fue recibida directamente por la Síndica y que desconoce si será citada nuevamente.

Hasta el momento, el área de Sindicatura Municipal no se ha pronunciado al respecto.