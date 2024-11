Compra en estos vecindarios de San Diego el Sábado del Pequeño Comercio

SAN DIEGO - La temporada de compras navideñas puede ser exagerada, pero el sábado los propietarios de pequeñas empresas animan a la gente a que reduzca sus compras y acuda a sus tiendas locales.

Small Business Saturday es una iniciativa que anima a los compradores a apoyar a las empresas pequeñas y locales el sábado después de Acción de Gracias, como alternativa a las grandes superficies que suelen acaparar la atención el Viernes Negro y el Ciberlunes.

Según la Administración de Pequeñas Empresas de EEUU, la iniciativa fue puesta en marcha en 2010 por American Express como respuesta a la crisis económica de 2008. Se calcula que el evento anual reportará $17.000 millones a las pequeñas empresas en 2023.



"Cada dólar que gastas crea entre tres y cinco dólares de impacto local", afirma Amy Duncan, Directora del Equipo Brink SBDC de la Universidad de San Diego. "Cuando compras con ellos, son capaces de contratar localmente; compran cosas para su negocio a vendedores locales, y simplemente crea una calle principal más vibrante".



Varios barrios de San Diego con su propia comunidad vibrante de pequeñas empresas están ofreciendo sus propios incentivos para atraer a los clientes locales a través de sus puertas.

"Se trata realmente de facilitarte esa experiencia. A estas alturas, todas las calles están decoradas para las fiestas. Así que hay que convertirlo en una excursión y disfrutar de una experiencia que no se vive en una gran tienda", explica Duncan.

He aquí una guía para apoyar a las empresas locales este próximo sábado y durante el resto de la temporada de compras navideñas.

North Park es el lugar ideal para disfrutar de interesantes regalos, ofertas especiales y hallazgos locales únicos en más de tres docenas de comercios.



La temporada de compras navideñas comenzará a las 11 a.m. con las palabras del alcalde de San Diego, Todd Gloria, y del miembro de la Asamblea de California Christopher Ward. El acto comenzará frente a A7D Creative Group, que celebra su 20 aniversario.



La North Park Main Street Association ha planeado una serie de actividades festivas por todo el distrito comercial, preparando el escenario para un día divertido y festivo de exploración del barrio.

También tendrá lugar una yincana local, en la que se invitará a los participantes a buscar a "Ollie el Búho", la querida mascota de la campaña Shop Local. Ollie estará escondido en varios comercios participantes de North Park, y quienes lo localicen podrán informar al personal para reclamar un premio, ofreciendo una forma divertida de explorar el barrio y apoyar a los comercios locales.

Es la época de las compras locales en Ocean Beach. La Ocean Beach MainStreet Association espera atraer a los compradores a su gama de pequeñas empresas, ofreciendo una Guía de Regalos Navideños, la oportunidad de jugar OBeachy Bingo, exclusiva Ocean Beach mercancía de vacaciones, y su propia experiencia de Santa.

Los compradores que gasten $50 o más entre las 10 a.m. y las 4 p.m. del sábado tendrán la oportunidad de girar la rueda para ganar artículos de OB, tarjetas de regalo y mucho más. Haga clic aquí para obtener más información.

Little Italy celebra la Temporada del Pequeño Comercio durante todo el mes, empezando por el Small Business Saturday. Little Italy, uno de los mayores barrios de Little Italy del país, alberga una gran variedad de boutiques, galerías y tiendas únicas.

Muchos comercios locales ofrecerán ofertas especiales, descuentos y horarios ampliados el sábado. Si prefiere comprar desde casa, muchas empresas ofrecen compras en línea, tarjetas de regalo e incluso compras personales virtuales con recogida en la acera. Más información aquí.

TELEMUNDO 20

Todos los sábados (y domingos) es Small Business Saturday en Gaslamp Quarter, donde el mercado artesanal toma la 5ª Avenida de 10 a.m. a 4 p.m. Aprovecha este sábado como excusa para salir y apoyar a los creativos locales.

Desde encantadoras boutiques hasta deliciosas opciones gastronómicas, Carlsbad Village alberga una gran variedad de pequeños negocios, cada uno de los cuales ofrece algo especial para las fiestas.

La Asociación de Carlsbad Village (CVA) está organizando una celebración con aproximadamente $ 1,500 en premios, incluyendo tarjetas de regalo y paquetes de premios de restaurantes y minoristas locales. También habrá bolsas de regalo y regalos de Carlsbad hasta agotar existencias. Para más información, pulse aquí.

En el norte de Carlsbad, The Forum invita a los compradores a disfrutar de las ofertas de temporada en sus comercios locales. Los villancicos traerán la alegría de 11 a.m. a 4 p.m.

TELEMUNDO 20/Melissa Adan

Este Small Business Saturday, explore el centro de Escondido comprando, cenando y coleccionando sellos para llenar su cartón de bingo y tener la oportunidad de ganar paquetes de premios.

Los premios donados por empresas locales incluyen regalos para los amantes de la comida, el arte, las compras y los espectáculos. Comience el día en Heritage Garden, donde podrá disfrutar de actividades familiares, un cabaret navideño, juegos, un fotomatón y una pista de patinaje al aire libre de 1.500 metros cuadrados.

La Escondido Downtown Business Association se ha asociado con tiendas locales para crear una experiencia divertida, incluyendo un juego de bingo donde los participantes pueden coleccionar sellos para tener la oportunidad de ganar. Más detalles aquí.

Los compradores del sur de la bahía pueden pasear por la 3ª Avenida de Chula Vista para encontrar artículos únicos de una gran variedad de pequeños comercios.

En Poway, The Barn Redefined está organizando un evento de Small Business Saturday con animales de granja vivos y artículos de varios pequeños minoristas, incluyendo joyas de Tres Designs, plantas de Partly Sunny Projects, velas de Be Still Candle y más.

The Barn Redefined es una pequeña empresa dirigida por un equipo de madre e hija que se dedica a la decoración del hogar para la comunidad de Poway. En Navidad, la tienda rebosa de decoración navideña.

Encuentra más empresas de Poway aquí.