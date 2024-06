Conciertos de verano: más de 30 lugares para disfrutar en San Diego

SAN DIEGO- ¡San Dieguinos! Ha llegado el verano y como ya saben, aquí el verano siempre está lleno de música.

Este año, hay más de 30 espectáculos programados en todo el condado que abarca desde Santee, Oceanside y el centro de la ciudad.

A continuación te presentamos una lista completa de todos los concierto gratuitos y con costo que se llevarán a cabo este verano:

Conciertos gratuitos en San Diego este verano:

El Cajon's Dinner and a concert

Cuándo: Del 3 de mayo al 27 de septiembre

Todos los viernes por la noche a partir de mayo, El Cajon's Dinner and a Concert tiene lugar en Prescott Promenade, en el centro de El Cajon, con actuaciones gratuitas de rock, country, big band y R&B.

Coronado Promenade Summer Concert Series

The Coronado Promenade Summer Concert Series tiene lugar todos los domingos por la noche en Spreckels Park, cerca del centro de la ciudad. Los visitantes pueden disfrutar de música en directo mientras hacen un picnic.

Santee Summer Concert Series

Cuándo: Del 13 de junio al 15 de agosto de 2024

"Santee for the Summer Concert Series" tiene lugar todos los jueves a partir del 13 de junio, excepto el 4 de julio, de 18:30 a 20:00 en el 550 Park Center Dr.

International Summer Organ Festival

Cuándo: Del 17 de junio al 2 de septiembre de 2024

Visite el Pabellón Spreckels de Órganos con motivo de su " International Summer Organ Festival " que tendrá lugar todos los lunes a las 19:30 horas. Es gratis para todos y los conciertos duran 90 minutos sin intermedio.

La Mesa Sundays at Six Concerts

Cuándo: Del 18 de junio al 29 de julio de 2024

Únase a La Mesa para disfrutar de los conciertos gratuitos "Sundays at Six Concerts", del 24 de junio al 29 de julio en Harry Griffen Park.

Twilight in the Park Summer Concerts

Cuándo: 20 de junio - 29 de agosto de 2024

Los conciertos anuales de verano "Twilight in the Park" de Balboa Park ofrecen una serie de conciertos gratuitos los martes, miércoles y jueves de 18:30 a 19:30.

TGIF Concerts in the Park

"Carlsbad's TGIF Concerts in the Park" "ofrece buena música, mucho espacio para bailar, hermosos parques para hacer picnic, autobuses gratuitos y mucho más.



Arts District Summer Music Series

Cuándo: Del 23 de junio al 22 de septiembre de 2024

Disfrute de actuaciones musicales gratuitas al aire libre en el Paseo Norte.



Del Mar Summer Twilight Concerts

Cuándo: 25 de junio - 13 de agosto de 2024

Reúnase junto a la Powerhouse para asistir a los "Del Mar Summer Twilight Concerts" para socializar, hacer un picnic y disfrutar de la música mientras el sol se pone sobre el océano.



University Heights Summer in the Park

Cuándo: 5 de julio - 2 de agosto de 2024

Salga este verano a divertirse y a disfrutar de entretenimiento gratuito los viernes a partir de julio y el primer viernes de agosto durante la serie de conciertos "University Heights Summer in the Park".



Point Loma Summer Concerts

Cuándo: 12 de julio - 9 de agosto de 2024

Desde 2001, los Conciertos de Verano de Point Loma ofrecen conciertos para toda la familia en Point Loma Park.



Marine Band San Diego Summer Concert

Cuándo: 13 de julio de 2024

Ven a la Piazza della Famiglia de Little Italy para disfrutar de una noche de increíble música en directo a cargo del popular grupo musical "Sound Strike

Conciertos con costo:

Humphreys Concerts by the Bay

Cuándo: Ahora - 16 de noviembre de 2024

Los populares Humphreys Concerts by the Bay ofrecen actuaciones de artistas de renombre en un escenario al aire libre



Toyota Summer Concert Series

Cuándo: 12 de junio - 7 de julio de 2024

La Serie de Conciertos de Verano Toyota es el principal evento de entretenimiento de la Feria del Condado de San Diego, con artistas de renombre internacional en el escenario Heineken Grandstand todas las noches de la feria.



San Diego Smooth Jazz Festival

Cuándo: 22 y 23 de junio de 2024

Este evento de dos días combina los relajantes sonidos del smooth jazz, una variedad de deliciosa cocina y un ambiente increíble que crea una experiencia sin igual.



Conrad Prebys Season at the Rady Shell @ Jacobs Park

Cuándo: 28 de junio - 21 de septiembre de 2024

Disfruta de una emocionante temporada de música, cine y mucho más en el Rady Shell.



Concerts at Petco Park

Cuándo: A partir del 30 de junio de 2024

Múltiples espectáculos están programados en Petco Park este verano. Haga clic aquí para más detalles.



Athenaeum Music & Arts Library's Summer Festival

Cuándo: Del 7 al 28 de julio de 2024

El Festival de Verano anual del Ateneo, una serie de cuatro conciertos que se celebran los domingos, presenta las obras de un compositor famoso cada



Holo Holo Music Festival

Cuándo: 13 y 14 de julio de 2024

Este popular festival itinerante reúne a los aficionados a la música isleña y reggae durante dos días repletos de buenas canciones, buena comida y buena compañía.



San Diego Bayfest

Cuándo: 20 de julio de 2024

El San Diego Bayfest es un festival de música que celebra la cultura y el estilo de vida playero de San Diego.



La Jolla Music Society Summerfest

Cuándo: 26 de julio - 24 de agosto de 2024

El SummerFest de La Jolla Music Society presenta a más de 80 artistas y conjuntos de música clásica de talla mundial que ofrecen diversos conciertos en el Conrad Prebys Concert Hall.