Concejo de San Diego estudia una norma sobre transparencia en los precios en supermercados

SAN DIEGO - El concejo de San Diego examinará este lunes una ordenanza que prohibiría a las tiendas de comestibles ofrecer ofertas únicamente en formato digital y hacerlas disponibles a través de cupones de papel bajo petición.

La normativa, que de aprobarse sería la primera de este tipo en el país, pretende ayudar a quienes no tienen acceso o conocimientos para utilizar cupones digitales. Muchas tiendas de comestibles ofrecen ofertas a través de aplicaciones para el teléfono o sólo en línea.

"Esto resulta problemático cuando los descuentos o cupones se ofrecen únicamente por medios digitales, ya que perjudica a quienes se encuentran en la brecha digital, es decir, a quienes no tienen acceso o no se sienten cómodos con los ordenadores e Internet", se lee en un comunicado municipal. "Esto a menudo incluye a las personas mayores, los hogares de bajos ingresos y los hablantes no nativos de inglés, y con frecuencia estas poblaciones son las más afectadas por los altos costos de los alimentos".

Propuesta por el concejal Sean Elo-Rivera y apoyada por la concejala Marni von Wilpert, la Ordenanza de Transparencia en los Precios de los Alimentos es similar a las propuestas que se están estudiando en Nueva Jersey, Washington, Illinois y Massachusetts.

Citando un artículo de AARP, la oficina de Elo-Rivera señaló que el 25% de los adultos mayores carece de conexión a Internet y el 39% no tiene teléfono móvil, según Pew Research. En consecuencia, "muchos consumidores de edad avanzada se pierden estas ofertas. Esto se agrava en el actual entorno inflacionista, en el que se disparan los precios de todo tipo de productos, desde los alimentos hasta la gasolina", se lee en el artículo.

Antes de que el consejo estudie la ordenanza el lunes a las 2 p.m., Elo-Rivera y von Wilpert explicarán en una conferencia de prensa "por qué esta ley es esencial para detener los trucos de precios corporativos que elevan los costes para los consumidores cotidianos y garantizar que todos los sandieguinos tengan un acceso justo a los descuentos en los supermercados".

"Esta ordenanza trata de la equidad, la transparencia y de poner fin a los esquemas corporativos que exprimen a los consumidores para obtener más dinero", dijo Elo-Rivera. "Si un descuento está disponible digitalmente, debería estarlo para todos… y punto".