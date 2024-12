Condado de San Diego rechaza ayudar a los federales en la aplicación de leyes migratorias

La Junta de Supervisores del Condado de San Diego votó 3-1 para restringir el uso de los recursos del condado para la aplicación de la ley federal de inmigración.

La presidenta de la junta, Nora Vargas, dijo que la política "está diseñada para garantizar que los recursos locales se centren en abordar las necesidades más urgentes del condado, mientras se protegen a las familias y se promueve la confianza comunitaria".

"El cumplimiento de las leyes de inmigración es una responsabilidad federal, y nuestro condado no será una herramienta para políticas que perjudican a nuestros residentes", declaró Vargas, quien propuso la medida.

La política ordena al director administrativo a presentar, en un plazo de 180 días, un informe sobre las transferencias o notificaciones hechas a las autoridades federales de inmigración, además de brindar recomendaciones sobre cómo implementar la nueva política de manera efectiva.

Según la carta de la junta, "las comunidades inmigrantes forman una parte integral del tejido social de nuestro condado. Cuando las autoridades migratorias federales coaccionan a las fuerzas del orden locales para llevar a cabo deportaciones, las familias se separan y se destruye la confianza en el gobierno local y en las autoridades".

La presidenta Vargas, la vicepresidenta Terra Lawson-Remer y la supervisora Monica Montgomery Steppe votaron a favor, mientras que el supervisor Jim Desmond fue el único voto en contra. El supervisor Joel Anderson no estuvo presente debido a una enfermedad, dijeron las autoridades.

En un comunicado, Desmond calificó la decisión de convertir al condado de San Diego en un "súper condado santuario" como "una afrenta a todos los ciudadanos respetuosos de la ley que valoran la seguridad y la justicia".

Más de 100 personas participaron en la audiencia pública, con opiniones divididas. Algunos defendieron la protección de los migrantes, mientras que otros argumentaron que la resolución violaba las políticas federales.

El representante de la Liga Antidifamación de San Diego, Robert Hicks, sostuvo que la nueva política mantendría unidas a las familias, enfatizando que los inmigrantes y refugiados "son una parte integral de nuestra sociedad".

Patricia Mondragón, de Alliance San Diego, dijo que la alguacil del condado, Kelly Martínez, ha dicho que no tiene suficiente personal para responder a las preocupaciones de la Junta de Revisión de Aplicación de la Ley de Ciudadanos, mientras que el personal ha sido utilizado para la aplicación de la ley federal de inmigración.

"En este momento, temo más por nuestra seguridad cuando los líderes electos tuitean furiosamente información errónea para crear división y odio", agregó Mondragón.

Según un artículo del Times of San Diego del martes, Martínez dijo que su oficina "protegerá los derechos de las personas indocumentadas y seguirá la ley estatal al lidiar con la aplicación de la ley federal de inmigración".

Eli Komai, residente de San Diego, describió la política como "ineficaz y más postural".

Incluyó que la gente viene a Estados Unidos en busca de seguridad y libertad, y los pandilleros prosperan en lugares sin ley. "Si cruzas aquí ilegalmente, entonces eres un criminal", agregó Komai.

Citando a víctimas de delitos violentos cometidos por inmigrantes indocumentados, incluida Laken Riley, una estudiante de enfermería de Georgia, Kim Yeater de Take Our Border Back dijo: "Nosotros, el pueblo, decimos no en (el punto de la agenda) 29".

"Preséntate y protégenos", agregó Yeater.

Antes de votar, Desmond también citó a las personas asesinadas o victimizadas por inmigrantes indocumentados como una razón para oponerse a la nueva política del condado. "Estas tragedias no son estadísticas, son vidas humanas, alteradas para siempre", dijo Desmond.

Señaló que el condado ya está gastando $5 millones para brindar asesoría legal a los migrantes indocumentados que enfrentan la deportación, independientemente de sus delitos.

"No creo que podamos seguir por este camino", dijo. "Prioricemos la seguridad sobre la política, la justicia sobre la ideología y la protección de vidas inocentes sobre todos nosotros", agregó.

Lawson-Remer expresó que las fuerzas del orden del condado no deberían actuar como agentes federales, lo que, según ella, erosiona la confianza y hace que menos personas denuncien los delitos. Dijo que la carta de la junta no impide que el condado brinde asistencia a las agencias federales si se sospecha de una violación de la ley, pero que si las autoridades federales de inmigración quieren ayuda del condado para detener a un presunto delincuente, deben presentar una orden de arresto.

"La política es bastante limitada, no se trata de fronteras abiertas", agregó.

Vargas dijo que era "realmente lamentable que la gente venga aquí y comparta información errónea", y que apoya que se procese a los delincuentes.