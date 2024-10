“Este hombre destruyó a mis hijos”: condenan a asesino de un marinero de Coronado

SAN DIEGO - Un joven que causó heridas mortales a un marinero de San Diego tras robar el coche de la víctima y estrellarlo en Coronado fue condenado el viernes a entre 15 años y cadena perpetua en una prisión estatal.

Ricardo Vázquez-Góngora, de 19 años, fue detenido el año pasado por robar el coche de Eddie Foster, de 32 años, el 11 de junio de 2023, y luego estrellarlo mientras Foster se aferraba al capó del vehículo en un intento de que el conductor se detuviera.

Foster, padre de cuatro hijos, tenía otro trabajo como conductor de Amazon y repartiendo paquetes cuando se llevaron su coche. El nativo de Bakersfield, que estaba destinado en la Estación Aérea Naval de North Island, dejó de recibir respiración asistida pocos días después del accidente.

Vázquez-Góngora, que había cumplido 18 años hace menos de un mes, se declaró culpable de asesinato en segundo grado y aceptó la pena de 15 años a cadena perpetua.

La fiscal adjunta Makenzie Harvey dijo que la noche del accidente, Vázquez-Góngora y una adolescente se quedaron en Coronado sin quien los llevara a casa, pero se encontraron con el coche de Foster, que estaba en marcha y abierto mientras él entregaba un paquete.

Después de que los adolescentes se subieran al vehículo, Foster saltó sobre el capó y permaneció sobre el coche durante al menos tres kilómetros mientras Vázquez-Góngora giraba el coche de un lado a otro en un intento de arrojar a Foster del automóvil, tiempo durante el cual la víctima "suplicaba por su vida", dijo el fiscal.

En algún momento, pudo llamar al 911 y le dijo a un operador que lo rastreara y que "lo iban a matar", dijo Harvey.

Al final, el coche se estrelló contra las antiguas cabinas de peaje al comienzo del puente San Diego-Coronado, arrojando a Foster del vehículo. Vázquez-Góngora y su acompañante huyeron del lugar. Según la fiscalía, la policía lo encontró escondido entre unos arbustos cerca del campo de golf de Coronado y lo detuvo.

La viuda de la víctima, Ashley Foster, no pudo estar presente en el Tribunal Superior de Chula Vista para la audiencia de sentencia del viernes, pero en una declaración grabada y reproducida en el tribunal, dijo que su marido aceptó el trabajo de repartidor para mantenerla a ella y a sus hijos.

"No hizo más que ayudar a la gente durante toda su vida", dijo.

La vida nunca volverá a ser la misma para Foster, dijo al tribunal.

"Nadie me mira igual", dijo Foster. "Todo el mundo me mira con compasión", añadiendo después: "Este hombre destrozó a mis hijos, me destrozó a mí. Este hombre nos quitó la vida. Así que denle 15 años".

Con lágrimas en los ojos, la madre de Foster, Donna Medlen, se acercó para compartir una declaración muy emotiva.

Medlen dijo que, sin su hijo, gran parte de las responsabilidades familiares han recaído sobre los hombros de su hija mayor, de 14 años.

Medlen describió a su hijo como "amable" y "generoso", y dijo que "todo lo que [Vázquez-Góngora] tenía que hacer era pedirlo y mi hijo le habría llevado a casa".

Medlen dijo que perdona a Vázquez-Góngora, pero le dijo que espera que trabaje para superarse mientras esté en prisión.

"Espero que te lo tomes en serio y lo intentes de verdad, de verdad", dijo Medlen. "Hazlo por ti mismo… Cambia tu vida. Esta es tu única oportunidad de hacerlo».

En un comunicado emitido tras la comparecencia, la fiscal de distrito del condado de San Diego, Summer Stephan, declaró: "La víctima de este caso, que era un padre que trabajaba para mantener a su familia, perdió trágicamente la vida debido a una serie de circunstancias puestas en marcha por el absoluto desprecio de este acusado por la vida humana. Esperamos que la resolución de este caso aporte una medida de justicia y cierre a la familia de la víctima".