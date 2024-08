Recibe condena ex profesora del instituto Mount Carmel por delitos sexuales contra alumna

SAN DIEGO - A tres años de prisión estatal fue sentenciada el miércoles una ex maestra de Mount Carmel High School quien se declaró culpable de cometer actos sexuales con una estudiante menor de edad.

A Stacy Michelle Walker, de 40 años, la detuvieron en marzo y la acusaron en un principio de 17 delitos graves, de lo que un fiscal calificó como "una relación altamente inapropiada" que comenzó cuando la víctima tenía 15 años y continuó hasta 2020, cuando la víctima tenía 18 años.

Anteriormente, Walker, profesora de arte dramático y tecnología teatral y ex alumna de Mount Carmel High, se declaró culpable el mes pasado de tres cargos de delitos sexuales y su declaración incluyó la admisión de que se aprovechó de una posición de confianza para cometer el delito. Además de la pena de prisión, quedará registrada como delincuente sexual de por vida.

Una denuncia penal señala que los delitos ocurrieron entre 2018 y 2019. Sin embargo, la víctima denunció los delitos a la policía el pasado mes de julio.

La víctima, que ahora tiene 22 años, describió extensamente ante el tribunal cómo fue preparada por su antigua profesora y cómo le hizo creer que ella y Walker tenían una relación amorosa.

Dijo que Walker le daba un «trato especial», como viajes a restaurantes y espectáculos y que con el tiempo comenzó a abordar temas sexuales en sus conversaciones.

El trato de Walker hacia la niña se intensificó hasta convertirse en un conducta controladora, peticiones de fotos y vídeos sexualmente explícitos a través de una aplicación de mensajería encriptada e incluso actos sexuales, afirmó la víctima.

Sabiendo que su relación no podía hacerse pública, la víctima dijo que mentía con frecuencia para proteger a Walker, quien, según ella, « me obligó a vivir una completa doble vida. Eso me agotó hasta el punto de no poder más».

La víctima dijo: "Durante años, me prohibieron guardar cualquier tipo de rastro en papel de mis pensamientos y sentimientos. Me vi obligada a contener la inmensa carga de todo lo que había vivido para proteger lo que yo creía que era una relación de amor verdadero. Ahora sé que todo era para protegerla a ella. Mis sentimientos, mi bienestar, mi seguridad, nunca formaron parte en la ecuación".

Tras declarar que sufre depresión, ansiedad y ataques de pánico y que se le ha diagnosticado un trastorno de estrés postraumático, la víctima afirmó que sus complicados sentimientos hacia Walker la llevaron a sentirse culpable incluso cuando denunció los abusos sexuales a la policía.

"Mi corazón se rompía por ella más que por mí misma y por todo lo que había soportado hasta ese momento", dijo.

Al dirigirse a Walker, dijo que la ex profesora " sabía distinguir el bien del mal" y dijo que Walker comentó una vez que sabía que estaba mal que ella " se enamorara de mí en el instante en que puso sus ojos sobre mí en su oficina" cuando la chica tenía 15 años.

"Nunca fue mi trabajo vigilar tus decisiones y comportamientos de adulto", le dijo a Walker. "Eras 18 años mayor que yo. La diferencia de edad era mayor que la mía cuando me convertí en tu alumna".