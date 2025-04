Informe revela condiciones “alarmantes” en los centros de detención de migrantes en California

Un nuevo informe por el Departamento de Justicia de California muestra la falta de atención médica en los centros de detención de inmigrantes.

Este es el cuarto reporte publicado en años recientes, gracias a lay AB 103, que requiere al DOJ revisar y reportar sobre las condiciones de confinamiento en los centros de detención de inmigración hasta Julio del 2027.

Noticias California 24/7 en Telemundo 20. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

"La revisión de las instalaciones en California realizada por mi oficina muestra que los problemas previamente identificados han persistido, mientras que nuevos hallazgos dejan claro que estas instalaciones necesitan mejoras significativas", declaró el Fiscal General Bonta.

Los hallazgos de este reporte publicado por la agencia estatal, son basados en datos y evidencia del 2021 al 2023 en los seis centros de detención en el estado. El reporte detalla que casi un 75% de los detenidos no contaban con antecedentes criminales.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

"En ese momento, Otay Mesa [centro de detención] tenía más personas detenidas; tenía más de 1,000 personas detenidas y ningún psicólogo para ofrecer terapia", detalló Vilma Palma Solana, parte de casi una veintena de elementos del DOJ de California, quienes revisaron archivos y entrevistaron a detenidos.

La Oficina del Fiscal General de California afirma que los centros siguen careciendo de la capacidad para atender las necesidades básicas de salud mental, además de detectar deficiencias en la prevención e intervención del suicidio y en el registro de expedientes médicos.

"En unos lugares encontramos que habían estado en celda solitarias por más de un año y no tenían tratamiento regularmente no los [revisaban] regularmente", agregó Palma Solana. "Eso no es saludable para ninguna persona, especialmente para alguien que está sufriendo con algún diagnóstico de salud mental".

Además, el reporte indica que los centros también enviaron a detenidos a comparecer ante el tribunal sin haber recibido su medicamento recetado.

Bonta añadió que hoy más que nunca este tipo de reporte es importante debido a que la población detenida aumentó a más de 3,100, en comparación a los aproximadamente 2,300 que reportaron en el 2023.

"El propósito es transparencia, podernos nosotros publicar información que otras personas no tienen acceso para que así la legislatura el congreso pueda hacer algo al respecto", concluyó Palma Solana.