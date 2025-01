Condiciones secas aumentan preocupación por incendios en campamentos de indigentes

SAN DIEGO - Las condiciones secas y ventosas en todo el condado de San Diego han mantenido en alerta a residentes y bomberos ante la posibilidad de que se produzcan peligrosos incendios forestales, y algunos han expresado su preocupación por los incendios iniciados en campamentos y sus alrededores.

El miércoles por la mañana, en El Cajón, los bomberos acudieron a Forester Creek, bajo la calle Ballantyne, justo al norte de la interestatal 8, por un incendio iniciado por una persona para calentarse y que vivía en un campamento en la zona.

"A pesar de que tenemos estos vientos de Santa Ana principalmente del este, noreste, también tenemos algunas temperaturas bastante frías", dijo el jefe adjunto de Heartland Fire and Rescue, Todd Nelson. "Y cuando hay personas sin hogar que intentan sobrevivir a la intemperie, hacen lo que tienen que hacer para mantenerse calientes. A veces eso implica encender un fuego y, como sabemos, en estas condiciones, incendios como ese podrían potencialmente propagarse".

"Así que esta mañana esa cuadrilla tiene que ir y asegurarse de que ese fuego está extinguido y de que no hay propagación ni amenaza para la vegetación de la zona", prosiguió, y añadió que también trabajaron con las fuerzas del orden y otros socios para poner en contacto a esa persona con servicios de apoyo.

Heartland sirve El Cajón, La Mesa y Lemon Grove. Nelson dijo que los siete departamentos de bomberos del este del condado responden a llamadas como la del miércoles al menos dos o tres veces al día durante todo el año, pero es aún más preocupante en condiciones de viento fuerte y bandera roja.

El miércoles fue el octavo día consecutivo en el que las instalaciones de entrenamiento de Heartland sirvieron como una de las dos áreas de preparación de Cal OES del condado de San Diego para los equipos de ataque, que están preparados para cualquier incendio.

"Ha sido una especie de estado constante de preparación", dijo Nelson. "Hasta ahora, estos han sido los dos últimos meses más secos desde que se empezaron a llevar registros en 1850. Para nosotros, la sequedad de los combustibles, combinada con los fuertes vientos y la baja humedad, hacen que, por desgracia, los incendios puedan arder y propagarse más rápido de lo normal. Y desgraciadamente hemos visto eso y esos efectos en Los Ángeles".

Nelson dijo que se encargan de los campamentos y de limpiar los escombros, sobre todo en los desagües pluviales. En Mast Park, en Santee, los residentes de la zona compartieron las preocupaciones de los bomberos.

"No tienen un lugar para cocinar, así que si están cocinando en el suelo en medio de una zona que está abierta y tiene un montón de maleza, podría causar un incendio. Sé que todo el mundo lo está pasando mal ahora mismo, y todos necesitamos un lugar donde quedarnos", dijo Jason Dunn. "Pero se trata sobre todo del peligro de incendio".

Dunn dijo que ha vivido en la zona toda su vida y que solía pescar en el lecho del río, ahora mucho más seco que cuando él era niño.

"Son kilómetros de maleza espesa que no se mantiene", dijo. "Me gustaría ver a alguien por aquí podando esto, o al menos limpiándolo un poco más, apartándolo".

"Lo que más nos preocupa en California no son necesariamente las causas naturales de los incendios, sino el aspecto humano", afirmó Perry Hendrickson, de Alpine, quien mencionó como principales causas de los incendios los campamentos, los catalizadores y el tabaco.

"Te compadeces de la gente, pero ellos no tienen que preocuparse por la pérdida de propiedades y cosas por el estilo, así que no sé cómo frenarlo. La verdad es que no lo sé".

"Mantenemos nuestra casa despejada y limpia y regamos todo lo que podemos. Eso es todo lo que podemos hacer personalmente por nuestra propiedad: mantenerla verde y la maleza limpia", continúa Hendrickson. "Así, si salta la chispa, tendremos un poco más de cobertura para que no prenda fuego a nuestro jardín".

Dunn dijo que sus años de explorador en la infancia le inculcaron la importancia de tomar las precauciones necesarias contra los incendios.

"Te enseñan que tienes que tener un cierto, como un anillo de fuego. Tienes que tener la maleza tan lejos. Tienes que tener todo tan lejos. Pero cuando vas saltando de un sitio a otro, lo último que piensas es en ponerlo todo a salvo", explica. "Sólo tienes hambre. Intentas hacer algo. Y si lo estás haciendo allí mismo, incluso en pequeñas ramitas, algo que ha estado seco durante mucho tiempo puede hacer que algo pase de pequeño a grande con bastante rapidez, especialmente con las ráfagas, los vientos que tenemos ahora".