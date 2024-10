Conductor atropella a mujer en Midway; se espera que sobreviva

SAN DIEGO - Una mujer que estaba de pie en una calle del Distrito Midway resultó herida el viernes después de ser atropellada por una camioneta.

Un hombre de 65 años de edad, conducía un Ford F-250 blanco en dirección norte en el bloque 3800 de Camino Del Río West cuando su camioneta golpeó a la mujer a las 3:25 a.m. del viernes, según el Departamento de Policía de San Diego.

La mujer no identificada, que no se encontraba en un paso de peatones señalizado, fue trasladada a un hospital en ambulancia y se determinó que sus lesiones eran graves pero no ponían en peligro su vida, según el comunicado.

El conductor no identificado permaneció en el lugar y cooperó con los investigadores de la División de Tráfico del SDPD.