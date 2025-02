Conductores empezarán a recibir multas si no respetan la nueva ley de aparcamiento “diurno”

SAN DIEGO - Los vecinos de North Park dijeron a NBC 7 que el aparcamiento ya es difícil en el barrio y que la nueva ley estatal de "luz diurna" está empeorando las cosas.

Es una razón más por la que algunos han apodado a North Park como "No Park".

Annette S. vive en el barrio desde hace más de dos años y dice que estacionarse ha sido "la peor pesadilla".

"A veces tenemos que sacrificarnos y aparcar muy lejos", dice Annette. "Y entonces me siento mal por la gente con niños. Los dejan y se instalan en su casa y tienen que correr para aparcar. Pero incluso yo misma, que he dejado la compra muy rápido, me han multado".

California no es ni mucho menos líder en la materia; de hecho, es el 44º estado que adopta la luz diurna, que restringe el aparcamiento a menos de 6 metros de una intersección. Sigue siendo ilegal aparcar cerca de una intersección aunque la acera no esté pintada de rojo. La ley no incluye fondos para pintar las aceras, así que están trabajando para encontrar personal y espacio en sus propios presupuestos para pintura adicional.

Will Moore, del Consejo de Política de Circulate San Diego, dijo que la ley tiene como objetivo hacer más seguras las intersecciones.

"Si alguna vez te has parado ante una señal de stop y te has quedado sin poder ver alrededor a alguien que está aparcado justo en la intersección, esto es para evitar que eso ocurra", dijo Moore.

La luz diurna se convirtió en ley el 1 de enero, pero las ciudades de todo el condado han dado a los residentes un período de gracia hasta el 1 de marzo para que los conductores se adapten.

En lo que va de año, la ciudad de San Diego ha dado alrededor de 1.500 advertencias o avisos de cortesía, Santee ha dado entre 50-100, y Oceanside sólo ha dado 3. Esto se debe probablemente a que la ciudad del norte del condado lleva años aplicando una ordenanza similar.

Oceanside no tiene previsto empezar a multar a menos que el personal municipal lo considere necesario.

Por otro lado, la policía de aparcamientos de San Diego tomará medidas enérgicas, y las multas costarán $77.50 cada una, una vez incluidas las tasas.

Los vecinos de North Park entienden por qué entró en vigor la ley, pero también creen que hay una forma mejor de mantener la seguridad de la gente.

"Hay muchos ángulos muertos", dice Annette. "Pero ahí es donde entran en juego las señales de stop. Y creo que la simple implementación de las señales de stop debería ayudar".

A pesar de lo difícil que puede resultar encontrar un sitio en un barrio tan concurrido, las ventajas y la ubicación hacen que merezca la pena.