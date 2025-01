Congresista Juan Vargas: deportación de trabajadores indocumentados sería un desastre

SAN DIEGO- La amenaza del presidente electo Donald Trump de llevar a cabo la mayor deportación de migrantes indocumentados en la historia de Estados Unidos, mantiene con temor a la comunidad en San Diego. Aseguran que esto podría afectar a la economía, debido a una posible baja de trabajadores cuando arranque el nuevo gobierno.

De acuerdo con cámaras de comercio en San Diego, restaurantes, hoteles, negocios de construcción, y de agricultura podrían verse afectados por estas deportaciones.

Julio Ramírez, quien ahora es dueño de un restaurante de comida peruana en San Diego, relató el temor que experimentó cuando trabajó por años, sin documentos en EEUU, algo que teme hoy sus compatriotas experimenten durante las próximas semanas.



“Cuando uno viene indocumentado pues a veces manejas sin documentos y es el riesgo del temor de que te paren”, expresó Julio

Una preocupación a ser deportado por las autoridades, que contó Julio sintió cada año mientras manejaba a sus diferentes oficios en la construcción, la cocina, limpieza y cualquier trabajo honrado que llevara comida a su mesa. Esta preocupación terminó cuando pudo regularizar su estatus.

La Cámara Regional de Comercio recordó todas las vacantes de migrantes que se vieron afectadas durante la pandemia en nuestra región y señalaron que en California uno de cada tres miembros de la fuerza laboral es migrante.

“Esta espera en poder llenar los trabajos, particularmente en retail, en hospitalidad, en turismo, a lo mejor con las personas que replantearon sus capacidades laborales, y como la fuerza migrante no viene a llenar estos espacios”, dijo Kenia Zamarripa, de Cámara Regional de Comercio en San Diego.

Un déficit en trabajadores que también temen las autoridades.



“Sería un desastre, un desastre para los Estados Unidos, porque la gente que ha venido aquí para trabajar, ha levantado el país, lo ha levantado, sin ellos los Estados Unidos caen”, dijo Juan Vargas, congresista del distrito 52.

Indicó que la falta de los trabajadores indocumentados en Estados Unidos afectará la vida cotidiana de las personas en el país , incluso a los que tienen la ciudadanía.

“Si te gustan los tomates, pues ya no vas comerlos, porque, porque si vas a los fields, aquí en California, casi todos los que están trabajando en el field no tienen papeles, son inmigrantes, gente que viene a trabajar, son trabajadores”, agregó Juan Vargas.

Mientras tanto Julio asegura ha sentido la preocupación de la comunidad migrante trabajadora en San Diego.

“Amigos que no tienen documentos y están en esa tensión, el comentario, mejor me voy o me quedo o a ver que pasa, pero todo es un suspenso”, dijo Julio Ramírez.

Una comunidad que dijo ahora no le queda más que esperar a que una redada no llegue a su empleo o peor aún hasta sus hogares.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), La cifra de indocumentados podría superar los 11 millones de personas.Pero los críticos dicen que es probable que esta cifra sea mayor después de un número récord de cruces no autorizados durante la administración Biden.